Rast cena stoke u Srednjem Banatu: Tovne svinje skuplje

Cene stoke na domaćem tržištu protekle sedmice beležile su različita kretanja, a najviša otkupna cena krava za klanje iznosila je 320 dinara po kilogramu.

Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), promene su zabeležene i kod teladi, tovnih bikova, svinja, prasadi, jagnjadi i jaradi.

Na području Zlatiborskog regiona klanice su plaćale telad simentalske rase, telesne mase do 160 kilograma, 760 dinara po kilogramu, dok je cena tovnih bikova simentalske rase težih od 500 kilograma iznosila 550 dinara, prenosi Dnevnik.rs.

Kada je reč o kravama za klanje, najčešća otkupna cena u ovom regionu bila je 320 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Užicu telad simentalske rase do 160 kilograma prodavana su po 800 dinara za kilogram, što je bila cena bliska onoj koju su proizvođači dobijali u klanicama.

Rast otkupne cene krava za klanje simentalske rase zabeležen je i na području Jablaničkog regiona. Tamo je dominirala cena od 230 dinara po kilogramu.

U Kraljevu su na pijaci žive stoke telad simentalske rase do 160 kilograma dostizala 1.100 dinara po kilogramu, dok su tovni bikovi teži od 500 kilograma prodavani za 445 dinara. Krave za klanje simentalske rase zadržale su dominantnu cenu od 270 dinara po kilogramu, kao i prethodne sedmice.

Tovne svinje skuplje, prema prasadi manja ponuda

Na području Srednjeg Banata zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma. Iako je ponuda ove kategorije bila dobra, dominirala je cena od 250 dinara po kilogramu.

Prasad težine od 16 do 25 kilograma otkupljivana su po dominantnoj ceni od 400 dinara po kilogramu. Njihova ponuda bila je znatno slabija nego tokom prethodnih nekoliko sedmica.

Za razliku od Srednjeg Banata, u Šapcu i ostalim mestima na području Mačve zabeležen je pad otkupnih cena. Prasad od 16 do 25 kilograma otkupljivana su po 350 dinara, dok je cena tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma bila 240 dinara po kilogramu.

Jagnjad i jarad do 500 dinara po kilogramu

Na pijaci žive stoke u Kraljevu tokom protekle sedmice porasle su prodajne cene jagnjadi i jaradi. Kod obe kategorije dominirala je cena od 450 dinara po kilogramu, dok je ponuda bila prilično slaba.

Ovce su prodavane po dominantnoj ceni od 200 dinara po kilogramu, a cena ovnova za priplod kretala se od 32.000 do 35.000 dinara po grlu. Prodaja svih kategorija stoke bila je slaba do prosečna.

Na području Zlatiborskog regiona jagnjad su dostizala 500 dinara po kilogramu.

Kupci su na stočnoj pijaci u Leskovcu za jarad plaćali 350 dinara po kilogramu, dok je cena ovaca iznosila 200 dinara po kilogramu.

(Dnevnik.rs)