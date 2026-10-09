Vršac: Mališani iz PU „Leptirić“ posetili JKP Drugi oktobar

JKP Drugi oktobar, Radna jedinica Zelenilo, ugostilo je mališane iz PU „Leptirić“, u okviru akcije „Oktobar – mesec čistoće” i Dečije nedelje 2026. godine, najveće nacionalne manifestacije posvećene deci, zaštiti, promociji i unapređenju njihovih prava, koju Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i ove godine organizuje u partnerstvu sa organizacijom „Prijatelji dece Srbije”.

Dečija nedelja održava se od 5. do 11. oktobra pod sloganom „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila!”, a posebna pažnja posvećena je pravu deteta na zaštitu od svih oblika nasilja.

(eVršac)