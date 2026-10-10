Tražena revizija bezbednosti na potezu Starčevo – Pančevo (sever)

Javno preduzeće Putevi Srbije raspisalo je javnu nabavku za usluge Revizije Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) sa aspekta bezbednosti saobraćaja na novoj deonici Obilaznice oko Beograda. Reč je o Sektoru C, na potezu Starčevo – Pančevo (sever), a procenjena vrednost posla je oko 1,4 miliona dinara bez PDV-a.

Predmet ove revizije je kompletna novoplanirana trasa u dužini od 14,7 kilometara, koja obuhvata i tri denivelisane petlje. Budući da u ranijim fazama projektovanja (faza Idejnog projekta) nije sprovedena zakonska procena uticaja puta na bezbednost saobraćaja, naručilac sada pokreće takozvanu kombinovanu reviziju u trenutnoj fazi Projekta za građevinsku dozvolu, prenosi ePančevo.

Prema Zakonu o putevima Republike Srbije, ovakva vrsta kontrole je standardna i zakonski obavezna procedura za sve državne puteve I reda. Cilj angažovanja nezavisnog stručnog tima je proaktivni pristup – rana identifikacija svih projektnih nedostataka koji bi mogli da ugroze bezbednost vozača nakon izgradnje puta, kao i predlaganje efikasnih mera za eliminaciju rizika.

Izabrani pružalac usluge imaće zadatak da obavi detaljan dnevni terenski obilazak, analizira saobraćajno opterećenje sa akcentom na teretni saobraćaj, proveri prohodnost krivina i nagibe na trasi, te dostavi Izveštaj sa procenom troškova za predložene mere u roku od najviše 21 dan od dana preuzimanja dokumentacije. Stručni tim mora biti sastavljen od dva nezavisna inženjera (saobraćajne i građevinske struke) koji nisu bili uključeni u dosadašnje projektovanje ove deonice.

(ePančevo)