Vršac: Obustava saobraćaja do 12. oktobra u delu ove ulice

Zbog izvođenja radova na izgradnji cevovoda vodovodne mreže, u periodu od 8. oktobra 2026. godine od 7.00 časova do 12. oktobra 2026. godine do 16.00 časova, biće privremeno obustavljen saobraćaj u delu Ulice Nikite Tolstoja u Vršcu, saopštio je danas kabinet gradonačelnice.

„Obustava saobraćaja odnosi se na deonicu od Ulice Vuka Karadžića do raskrsnice sa Ulicom Mihajla Pupina. Mole se svi učesnici u saobraćaju da tokom trajanja radova koriste alternativne pravce kretanja, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu. Zahvaljujemo građanima na razumevanju i strpljenju tokom izvođenja radova“, saopštio je kabinet gradonačelnice.

(eVršac)