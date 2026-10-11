Vršac: Uspešna primena Zakona o roditelju negovatelju

Od početka primene Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, 1. oktobra 2026. godine, Centru za socijalni rad Grada Vršca podnet je ukupno 51 zahtev za ostvarivanje ovog prava, saopštio je kabinet gradonačelnice.

„Tim povodom, članica Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja Tanja Tomašević Damnjanović posetila je Centar za socijalni rad, gde je sa direktorkom Aleksandrom Panić Stefanović i zaposlenima razgovarala o sprovođenju novih zakonskih rešenja, dosadašnjem interesovanju građana i organizaciji postupka za ostvarivanje prava, prenosi eVršac.

Primena novog zakona predstavlja značajan korak u unapređenju sistema socijalne zaštite i pružanju dodatne podrške porodicama koje brinu o deci kojoj je potrebna posebna nega. Poseban značaj ovih zakonskih rešenja ogleda se u prepoznavanju uloge roditelja i negovatelja koji svakodnevno pružaju neophodnu brigu i podršku članovima svojih porodica.

Tokom posete, članica Gradskog veća se upoznala sa dosadašnjim tokom prijema i obrade zahteva, kao i organizacijom rada Centra u novim okolnostima. Direktorka Centra za socijalni rad Aleksandra Panić Stefanović predstavila je proceduru ostvarivanja prava, potrebnu dokumentaciju i način postupanja po podnetim zahtevima.

Prema podacima Centra, već prvog dana primene zakona primljena su 22 zahteva, drugog dana još 13, dok je prema današnjem preseku ukupan broj podnetih zahteva dostigao 51, što potvrđuje veliko interesovanje građana za ovaj vid podrške.

„Posebno mi je važno što sam se danas uverila da je naš Centar za socijalni rad spremno dočekao primenu novog zakona i da su procedure za prijem i obradu zahteva uspostavljene. Već 51 podnet zahtev pokazuje koliko je ovo pravo značajno za porodice u našem gradu. Svesni smo koliko odricanja, vremena i snage zahteva svakodnevna briga o detetu kojem je potrebna posebna nega i zato je važno da te porodice imaju konkretnu podršku sistema. Naša obaveza je da budemo uz njih, da im sve potrebne informacije budu dostupne i da postupak ostvarivanja prava bude što jednostavniji i efikasniji. Grad Vršac će nastaviti da prati primenu ovog zakona i da, u okviru svojih nadležnosti, pruža svu potrebnu podršku našim sugrađanima“, istakla je Tanja Tomašević Damnjanović.

Zahtevi za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja mogu se podneti lično, u prijemnoj kancelariji Centra za socijalni rad prema mestu prebivališta podnosioca, kao i elektronskim putem, preko portala e-Uprava.

O ostvarivanju prava Centar za socijalni rad odlučuje rešenjem, u roku od 15 dana od dana kompletiranja potrebne dokumentacije.

Za sve dodatne informacije o uslovima i postupku ostvarivanja prava, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je kontakt centar na broju telefona 011/735-83-50, putem kojeg zainteresovani građani mogu dobiti potrebna obaveštenja.

Grad Vršac i Centar za socijalni rad nastaviće da prate sprovođenje novih zakonskih rešenja, sa ciljem da porodice kojima je ovaj vid podrške namenjen blagovremeno dobiju informacije i pomoć u postupku ostvarivanja svojih prava“, saopštio je kabinet gradonačelnice.

(eVršac)