Društvo

Većinom oblačno, vetrovito i hladnije

Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša od 11 do 17 stepeni.

08:00

16.10.2026

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Foto: Pančevac
Foto: Pančevac

Na severu Srbije danas će biti sunčano, a u ostalim predelima pretežno oblačno mestimično sa slabom kišom i hladnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.Duvaće severni i severozapadni, povremeno umeren, na istoku i jugu umeren do jak vetar.

Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša od 11 do 17 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti oblačno, a u toku dana pretežno sunčano i vetrovito.

Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 16 stepeni.

Narednih dana jutra će biti hladna, a tokom dana oblačno i uglavnom suvo. Slaba kiša moguća je ponegde u subotu kao i početkom naredne sedmice uglavnom na jugu i istoku.

Dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, od 14 do 19 stepeni.

 

Biometeorološka prognoza

Očekuje se da vreme bude relativno povolјno što će pogodovati većini hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost se i dalјe savetuje osobama sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom.

 

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