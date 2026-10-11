Prodavnice uvode pametna kolica: Računi kupaca za trećinu veći

Nova tehnologija trebalo bi da olakša kupovinu, ali istraživanje pokazuje da ljudi koji koriste pametna kolica u supermarketima troše u proseku 32 odsto više novca. Kupuju i više proizvoda, a u prodavnici se zadržavaju duže.

Odlazak u supermarket mogao bi da postane još jedna situacija u kojoj kupci potroše više nego što su planirali. U pojedinim evropskim prodavnicama pojavljuju se takozvana pametna kolica, opremljena ekranima koji kupcima pomažu da prate spisak namirnica, pronađu proizvode, dobiju preporuke i lakše završe kupovinu.

Međutim, istraživanje londonske poslovne škole Bejz biznis skul pokazalo je da kupci koji koriste ovu tehnologiju u proseku ostavljaju znatno više novca na kasi od onih koji kupuju uz pomoć običnih kolica.

Naučnici su analizirali 12.418 kupovina u jednom velikom lancu supermarketa tokom mesec dana. Od tog broja, 9.422 kupovine obavljene su uz korišćenje pametnih kolica, dok su u preostalim slučajevima kupci imali pristup tehnologiji, ali je nisu koristili.

Račun veći gotovo za trećinu

Rezultati su pokazali da su korisnici pametnih kolica u proseku potrošili 32 odsto više novca od kupaca koji nisu koristili njihove digitalne funkcije.

Osim što su više trošili, u korpe su stavljali i više proizvoda. Broj kupljenih artikala bio je veći za oko 25 odsto, dok su se u prodavnici zadržavali 23 odsto duže.

Razlike su naročito dolazile do izražaja tokom popodneva i vikendom, kada su kupci koji koriste pametna kolica pokazivali veću sklonost ka kupovini.

Ipak, istraživači upozoravaju da rezultati ne dokazuju da su pametna kolica sama po sebi uzrok veće potrošnje. Studija je pratila stvarno ponašanje kupaca i pokazala povezanost između korišćenja tehnologije i iznosa koji ostavljaju u prodavnici.

Ekran pomaže, ali nudi i ono što nismo planirali

Pametna kolica imaju ekran na ručki, a u zavisnosti od sistema mogu da prikažu spisak za kupovinu, usmeravaju kupca kroz prodavnicu, prikazuju preporuke i posebne ponude i omogućavaju praćenje ukupnog iznosa tokom kupovine.

Na prvi pogled, to je praktično rešenje. Kupac lakše pronalazi ono što mu treba i može da proverava koliko je do tog trenutka potrošio.

Ali upravo u tome leži i poslovni interes trgovaca. Digitalni ekran može da ponudi dodatni proizvod, podseti kupca na akciju ili mu skrene pažnju na nešto što prvobitno nije nameravao da kupi.

Kada se takve preporuke pojavljuju tokom cele kupovine, potrošač dobija više prilika da u korpu ubaci još nešto.

Za trgovce to može da znači veći promet, dok kupcima ostaje važno pitanje da li im tehnologija zaista pomaže da uštede vreme i novac ili ih navodi da kupuju više.

Nije sve u tehnologiji

Istraživanje je pokazalo i da postoje kupci koji veoma intenzivno koriste ekrane na kolicima. Oni koji su tokom jedne kupovine ostvarili više od 20 interakcija sa ekranom kupovali su više artikala i duže ostajali u prodavnici, ali nisu ukupno trošili više novca.

To ukazuje na to da odnos između tehnologije i potrošnje nije jednostavan. Više korišćenja ekrana ne znači automatski i veći račun.

Autori studije zato savetuju kupcima da ne prihvataju svaku preporuku kao nešto što im je neophodno i da vode računa o tome kako digitalne poruke i ponude utiču na njihove odluke.

(Bizportal/Alo.rs)