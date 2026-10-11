Neradni dani u 2027: Sretenje donosi 4 dana odmora uz vikend

Pri planiranju odmora važno je razlikovati neradne dane koji padaju u subotu od onih koji padaju u nedelju.

Ako datum državnog praznika padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Za praznik koji pada u subotu nema takvog pomeranja, dok se verski praznici ne prenose.

Nova godina počinje u petak, drugi januar je subota

Prvi januar 2027. godine pada u petak, a drugi januar u subotu. Za zaposlene koji inače ne rade vikendom to znači tri vezana dana odmora, od petka 1. januara do nedelje 3. januara.

Pošto drugi januar pada u subotu, ponedeljak 4. januar nije dodatni neradni dan po osnovu ovog praznika, piše Blic biznis.

Božić, 7. januar, pada u četvrtak. Zaposleni koji dobiju odobrenje da petak 8. januar iskoriste kao dan godišnjeg odmora mogu da povežu četiri slobodna dana.

Sretenje donosi četiri dana odmora uz vikend

Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara, koji u 2027. padaju u ponedeljak i utorak. Zaposleni sa slobodnim vikendom tako mogu da računaju na četiri uzastopna dana odmora, od subote 13. februara do utorka 16. februara. Za ovo povezivanje nije potrebno korišćenje godišnjeg odmora.

Prvi maj pada za vikend, ali se spaja sa Vaskrsom

Posebno zanimljiv raspored stiže krajem aprila i početkom maja. Veliki petak pada 30. aprila, dok je Vaskrs u nedelju 2. maja. Vaskršnji praznici traju zaključno sa ponedeljkom 3. maja.

Istovremeno, prvi dan Praznika rada pada u subotu 1. maja, a drugi u nedelju 2. maja.

Kako drugi maj kao državni praznik pada u nedelju, neradan je prvi naredni radni dan. Pošto je ponedeljak 3. maj već neradan zbog Vaskrsa, to je utorak 4. maj.

Prema važećem kalendaru, praznični period zato traje od petka 30. aprila do utorka 4. maja, ukupno pet dana. Isti raspored postojao je 2021. godine, kada je primenjeno upravo ovo pravilo.

Dan primirja pada u četvrtak

Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, u 2027. godini pada u četvrtak.

Uz odobren dan godišnjeg odmora u petak 12. novembra, zaposleni koji ne rade vikendom mogu da povežu četiri dana odmora.

Badnji dan i pravoslavna Nova godina nisu opšti neradni dani

Badnji dan, 6. januar, i pravoslavna Nova godina, 14. januar, nisu zakonom utvrđeni kao neradni dani za sve zaposlene u Srbiji. Podsetimo, bilo je više inicijativa i preporuka da Badnji dan bude neradni.

Zaposleni imaju i pravo na odsustvo povodom određenih verskih praznika, u skladu sa svojom veroispovešću. Tako prvi dan Božića za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, 25. decembar, u 2027. pada u subotu.

(Blic Biznis)