Alarm u Alibunaru: Džibra ponovo zapušila kanalizaciju

ALIBUNAR – Mesna zajednica Alibunar uputila je hitan apel svim građanima da prestanu sa bacanjem „džibre“ – ostataka od prerade voća poput kajsija i šljiva – kao i drugih otpadnih materija u lokalnu kanalizacionu mrežu. Ovaj nepromišljen potez pojedinaca doveo je do ozbiljnih komunalnih problema i ugrozio svakodnevni život meštana.

Kanalizacioni sistem u Ulici Mihajla Pupina pretrpeo je teško začepljenje, što je drugi incident ove vrste u poslednje dve nedelje. Kao direktna posledica nepropisnog odlaganja komina i čvrstog otpada, došlo je do izlivanja otpadnih voda na javne površine, stvarajući velike probleme stanovnicima ove ulice i potencijalni higijenski rizik.

Iz Mesne zajednice apeluju na svest i odgovornost svih sugrađana. Oni naglašavaju da ovakvo ponašanje direktno ugrožava funkcionalnost celokupnog komunalnog sistema i apeluju na saradnju kako bi se izbegli novi incidenti i očuvala zajednička infrastruktura.

(Pančevac)