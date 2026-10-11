RGZ: Lično podnošenje 10 vrsta zahteva u katastru bez zakazivanja

Građani će od ponedeljka, 12. oktobra, na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično, bez suvišnih troškova i zakazivanja, da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod.

Reč je o brisanju zabeležbe maloletstva, zatim zabeležbe plodouživanja, pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinsko zemljište, promeni ličnih podataka fizičkog lica, odnosno imena, prezimena, prebivališta, promeni naziva i sedišta pravnog lica.

Među zahtevima koji će moći da se podnesu su i ispravka podataka o upisanim imaocima prava, ispravka tehničke greške, upis zabeležbe spora, vanredni pravni lek – ponavljanje postupka i vanredni pravni lek – poništaj konačnog rešenja.

Za određene zahteve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva, ističu iz RGZ.

Napominju da će ostale vrste zahteva, zbog njihove kompleksnosti, a u skladu sa važećim propisima i dalje podnositi profesionalni korisnici.

Ipak, imajući u vidu zahteve građana da se lično obrate katastru i troškove angažovanja profesionalnih korisnika, RGZ je pokrenuo inicijativu za izmenu propisa, navodi se u saopštenju i dodaje da bi na taj način građanima u narednom periodu bilo omogućeno da, ukoliko to žele, sve zahteve sami podnose u službama katastra i tako izbegnu bespotrebne troškove trećih lica.

Za tri nedelje izdato oko 18.000 besplatnih dokumenata

Republički geodetski zavod saopštio je i da je od 17. septembra ove godine do danas izdato oko 18.000 besplatnih dokumenata na šalterima katastra širom Srbije bez zakazivanja, čime je, kako se navodi, građanima ostvarena ušteda od najmanje 180.000 evra.

U saopštenju podsećaju da su do 17. septembra, u zavisnosti od potrebne usluge, građani za pribavljanje podataka iz evidencije katastra plaćali od 1.000 do 6.000 dinara.

Vršilac dužnosti direktora RGZ-a Dalibor Babić naveo je da od 17. septembra “Ličnu kartu Vaše nepokretnosti” građani mogu da dobiju potpuno besplatno i odmah na šalterima katastra širom Srbije bez zakazivanja.

(RTS)