Od decembra penzije veće za 7,5 odsto: Stižu i dodatne olakšice

Penzionere u Srbiji od decembra očekuje povećanje primanja od 7,5 odsto. Uz veće mesečne penzije, deo najstarijih građana može da računa i na dodatne olakšice, od umanjenja računa za struju tokom grejne sezone do nižih troškova lekova na recept.

Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), prosečna penzija za avgust 2026. godine iznosila je 56.813 dinara. Kada se na taj iznos primeni povećanje od 7,5 odsto, dobija se oko 61.074 dinara, odnosno približno 4.261 dinar više mesečno.

Ognjenović: Cilj je prosečna penzija od 750 evra

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović izjavio je na tribini u Kragujevcu da su penzije u poslednjih 14 godina porasle 160 odsto. Kao primer naveo je prosečnu penziju u tom gradu, koja je 2012. iznosila između 22.000 i 23.000 dinara, dok bi nakon decembarskog povećanja trebalo da dostigne oko 59.000 dinara, prenosi Euronews.

„Ako znamo da je 2012. godine prosečna penzija – recimo u Kragujevcu – bila između 22.000 i 23.000 dinara, a da će sa najnovijim povećanjem od 7,5 odsto u decembru dostići oko 59.000 dinara, jasno se vidi da su penzije porasle 160 odsto u poslednjih 14 godina“, naveo je Ognjenović.

Govoreći o narednom periodu, Ognjenović je istakao da je cilj plana „Srbija 2030“ da prosečna penzija dostigne 750 evra.

Popust na struju: Ko može da uštedi 6.000 dinara

Penzioneri čija primanja ne prelaze 31.092,11 dinara, a brojilo za električnu energiju glasi na njihovo ime, imaju pravo na umanjenje računa za struju od 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone, od oktobra 2026. do marta 2027. godine.

Status energetski ugroženog kupca za ovu kategoriju penzionera ostvaruje se bez podnošenja posebnog zahteva, u postupku koji pokreće lokalna samouprava po službenoj dužnosti. Ako pravo koriste tokom svih šest meseci, ukupna ušteda može da iznosi 6.000 dinara.

Niži troškovi lekova i popusti uz penzionersku karticu

Od avgusta 2026. smanjeno je učešće pacijenata u ceni preko 700 lekova koji se izdaju na recept. Prema podacima Fonda PIO, učešće koje je ranije iznosilo od 10 do 90 odsto smanjeno je na najviše 50 odsto, dok preostali deo troškova pokriva država.

Na listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uvršteni su i pojedini lekovi koje su građani ranije plaćali u celosti. Među njima su lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i terapija za srčanu slabost, za koje su propisani različiti nivoi učešća pacijenata.

Dodatne uštede omogućava i penzionerska kartica. Fond PIO je u septembru proširio saradnju sa još deset privatnih zdravstvenih ustanova i laboratorija, u kojima penzioneri mogu da ostvare popuste na određene preglede i analize. Uslovi i visina popusta razlikuju se od ustanove do ustanove.

Koliku su jednokratnu pomoć penzioneri dobili

U septembru je isplaćena jednokratna pomoć čiji je iznos zavisio od visine penzije:

35.000 dinara za penzije do 31.092,11 dinara;

27.500 dinara za penzije od 31.092,12 do 56.822 dinara;

20.000 dinara za penzije veće od 56.822 dinara.

Penzioneri koji su ispunjavali uslove bili su obuhvaćeni i isplatom od 6.000 dinara u okviru programa podrške punoletnim građanima, bez potrebe da se prijavljuju za tu meru.

(Euronews)