Volite crnu kafu bez šećera i mleka? Šta to govori o vašem karakteru

Crna kafa bez šećera i mleka nije samo navika. Gorak ukus kafe povezuje se sa nečim što mnogi ne bi voleli da čuju.

Pijete crnu kafu bez šećera i mleka? Onda ste možda već čuli da gorak ukus kafe otkriva nešto mračno o vašem karakteru. Navodno, ljudi koji vole ovakvu kafu imaju neke osobine koje nisu baš za pohvalu.

Priča je godinama kružila internetom, ali je istina malo drugačija. Jedno istraživanje jeste pronašlo vezu između ljubavi prema gorkim ukusima i nekih mračnih osobina, ali kafa sama po sebi nije dokaz ničega.

Studija iz Insbruka koja je pokrenula celu priču

Psiholozi Kristina Sagioglu i Tobijas Grajtmajer sa Univerziteta u Insbruku sproveli su dva istraživanja na odraslima iz SAD. Ispitanici su ocenjivali koliko vole razne ukuse i namirnice, a zatim popunjavali upitnike o narcizmu, makijavelizmu, psihopatiji, agresivnosti i osobinama iz modela „velikih pet“.

Rezultati objavljeni u časopisu „Appetite“ pokazali su da je opšta sklonost ka gorkom ukusu povezana sa izraženijim mračnim crtama. Najdoslednija veza pronađena je sa svakodnevnim sadizmom i psihopatskim crtama. Kafa je završila na spisku gorkih namirnica, pored piva, tonika, rotkvica i celera.

Crna kafa i ličnost: Gde su novinari preterali

Istraživači nisu uzeli ljude koji piju espresso i proglasili ih psihopatama. Pitali su ih koliko generalno vole gorko. To je ogromna razlika.

Još gore za senzacionalne naslove: kada su autori posebno analizirali konkretne gorke namirnice, među njima i kafu, značajne veze sa mračnim osobinama nisu pronađene. Umesto toga, sklonost ka gorkoj hrani u tom delu studije išla je uz ekstraverziju i otvorenost prema iskustvima. Druželjubivi i radoznali, dakle, a ne zlokobni.

Autori su sami upozorili na rupe

Sve se zasnivalo na onome što su ljudi sami rekli, bez laboratorije i bez iste šoljice za sve. Autori su primetili i da reč „gorak“ u engleskom, kao i u srpskom, nosi asocijaciju na ogorčen karakter, što može da iskrivi odgovore. I na kraju, radi se o korelaciji, a ne o uzroku.

Zašto vam kafa bez šećera i mleka prija

Odgovor je manje dramatičan. Studija u časopisu „Scientific Reports“ pokazala je da su geni koji utiču na to kako telo prerađuje kofein povezani i sa tim koliko volimo crnu kafu. Mozak vremenom nauči da gorčinu veže za budnost koja sledi posle 15 do 20 minuta.

Pojedine varijante gena za receptore gorkog ukusa takođe menjaju doživljaj šoljice. Neko ko svako jutro u 7 kuva džezvu nije „surovo iskren“, nego dobro uvežban.

Šta kaže istraživanje iz 11 zemalja

Međunarodna studija objavljena ove godine obuhvatila je 2.987 ljudi iz 11 zemalja. Učesnici su u proseku bolje ocenjivali kafu kada su je pili crnu. O karakteru tih ljudi studija nije rekla ni reč, bavila se samo uživanjem u šoljici.

Šta vaša crna kafa zaista govori o vama?

Govori da volite crnu kafu. Možda ne podnosite slatko, pazite na šećer ili jednostavno želite da osetite aromu zrna bez ikakve dopune.

Iskreno, praviti psihološki profil na osnovu narudžbine u kafiću je glupost, bilo da je reč o laskavoj verziji sa „autentičnošću“ ili o mračnoj sa psihopatijom. Na kraju, gorak ukus kafe mnogo više govori o navici i ukusu nego o karakteru čoveka.

Zanimljivija istina glasi: ljubav prema gorčini se uči, kroz gene, naviku i kofein.

(Krstarica.rs)