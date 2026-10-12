Južni Banat

Vršački vinari na sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana

16:30

12.10.2026

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Foto: FB/Grad Vršac

 

VRŠAC – Čak sedam vinarija iz vršačkog kraja predstavilo je svoje proizvode na ovogodišnjem, petom Međunarodnom sajmu „Vinska vizija Otvorenog Balkana”, koji je okupio više od 500 izlagača iz preko 30 zemalja sveta.

Štandove lokalnih proizvođača, kao i štand Turističke organizacije Vršac, obišla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

Tokom razgovora sa vinarima, gradonačelnica je istakla da ulaganje u promociju domaćih proizvođača direktno doprinosi razvoju gradske privrede. Ona je naglasila da će Grad Vršac nastaviti da radi na unapređenju lokalnih vinskih manifestacija, ocenivši da učešće na ovom prestižnom sajmu značajno jača poziciju Vršca kao prepoznatljive destinacije na mapi vinskog turizma.

(Pančevac/Grad Vršac)

Tagovi

Dragana Mitrović sajam vinarije Vinska vizija vršac

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