Novi autobusi na ulicama: Vršac dobija moderan javni prevoz

VRŠAC – U Gradskoj kući u Vršcu danas je potpisan Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza sa konzorcijumom firmi „Pantransport“ Pančevo i „Alenik SDN“ Vršac.

Ugovor su potpisale gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i direktor „Pantransporta“ Voja Savčić, čime je pokrenuta priprema za izlazak novih autobusa na ulice u roku od najkasnije 30 dana.

Novi sistem obuhvatiće 10 osnovnih linija sa 12 najsavremenijih vozila EURO 6 standarda, elektronsku naplatu karata i uređenje 138 autobuskih stajališta.

Gradonačelnica Dragana Mitrović istakla je da će svi penzioneri, kao i trudnice i majke sa decom do godinu dana, imati potpuno besplatan prevoz.

„Želimo da novi javni prevoz od prvog dana zaista bude dostupan svima, a u narednom periodu ćemo razmotriti mogućnost subvencionisanja još nekih kategorija putnika”, istakla je gradonačelnica.

Direktor preduzeća „Pantransport“ Voja Savčić naglasio je da su pripreme privatnog partnera već u toku i da će novi sistem od samog početka raspolagati savremenim voznim parkom i potrebnim kadrovima.

„Naš cilj je da putnici u Vršcu od prvog dana osete razliku i dobiju bezbedan, pouzdan i savremen javni prevoz”, poručio je Savčić.

(Pančevac/Grad Vršac)