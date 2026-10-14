Novi autobusi na ulicama: Vršac dobija moderan javni prevoz

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17:00
14.10.2026
VRŠAC – U Gradskoj kući u Vršcu danas je potpisan Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza sa konzorcijumom firmi „Pantransport“ Pančevo i „Alenik SDN“ Vršac.
Ugovor su potpisale gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i direktor „Pantransporta“ Voja Savčić, čime je pokrenuta priprema za izlazak novih autobusa na ulice u roku od najkasnije 30 dana.
Novi sistem obuhvatiće 10 osnovnih linija sa 12 najsavremenijih vozila EURO 6 standarda, elektronsku naplatu karata i uređenje 138 autobuskih stajališta.
Direktor preduzeća „Pantransport“ Voja Savčić naglasio je da su pripreme privatnog partnera već u toku i da će novi sistem od samog početka raspolagati savremenim voznim parkom i potrebnim kadrovima.
„Naš cilj je da putnici u Vršcu od prvog dana osete razliku i dobiju bezbedan, pouzdan i savremen javni prevoz”, poručio je Savčić.
(Pančevac/Grad Vršac)