Sajam zapošljavanja u Vršcu: Ponuđeno 146 radnih mesta

VRŠAC – Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Vršac organizovala je u foajeu Kongresno-muzičke dvorane Centra „Milenijum“ 34. Sajam zapošljavanja. Na ovoj manifestaciji učestvovala su 22 poslodavca koja su tražiocima posla ponudila ukupno 146 slobodnih radnih mesta, sa ciljem direktnog povezivanja kompanija i radnika, kao i jačanja lokalne ekonomije.

Na sajmu je predstavljena ponuda za više od 30 različitih zanimanja. Među najtraženijim profilima ove godine bili su kuvari, konobari, magacioneri, agenti terenske prodaje, radnici u proizvodnji, stolari, vozači, farmaceuti i ekonomisti. Pored nezaposlenih lica i građana koji žele promenu karijere, štandove su obišli i učenici završnih razreda srednjih škola kako bi se upoznali sa uslovima na tržištu rada.

„Ovakvi događaji pružaju jedinstvenu priliku poslodavcima da kroz direktan kontakt prepoznaju potencijal kandidata, dok nezaposlenima omogućavaju predstavljanje veština i lakše informisanje o potrebama tržišta rada”, naglasila je vršiteljka dužnosti direktora vršačke filijale NSZ Sanja Rabijac.

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