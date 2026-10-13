Inovacija u Crepaji: Đaci uče po modelu evropskih škola

CREPAJA – Osnovna škola „Sava Žebeljan“ u Crepaji jedna je od 20 obrazovnih ustanova u Srbiji koja je ove jeseni započela primenu inovativnog modela celodnevne nastave. Reč je o pilot-projektu koji podržavaju Ministarstvo prosvete i Svetska banka, a koji će trajati do 2030. godine sa ciljem da postepeno obuhvati svih 16 odeljenja ove škole, prenosi RTV.

Novi model, koji je za sada uveden za učenike prvog i četvrtog razreda, podrazumeva prelazak na jednosmenski rad i donosi velika olakšanja za roditelje i decu, jer đaci domaće zadatke i celokupno učenje završavaju u školi. Pored redovnih lekcija, učenicima su obezbeđeni užina i topli obrok, kao i brojne vannastavne aktivnosti – od folklora i ekologije, preko sekcije čitanja, do fizičkih aktivnosti i rada na socijalizaciji. Škola u Crepaji očekuje i finansijsku podršku Svetske banke od oko 75.000 evra namenjenu studijskim izletima i nabavci savremenih nastavnih sredstava.

„Ovde se odvija nastava, ali posle toga i izrada zadataka, celokupno učenje. Imamo organizovane obroke, užinu i topli obrok. Nakon toga imamo vannastavne aktivnosti, slobodno vreme, druženje, rad na socijalizaciji dece”, istakla je direktorka škole Nina Stanižan.

Učiteljica Svetlana Matić objašnjava da produženi prvi čas traje od 8 do 9.20 časova, što deci ostavlja sasvim dovoljno vremena da savladaju novo gradivo i odmah urade domaći. Pored Crepaje, ovaj evropski model nastave na području Južnog Banata primenjuje se još samo u Vladimirovcu i Gaju.

(Pančevac/RTV)