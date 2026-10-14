Južni Banat

Književno veče u Crepaji: Više od 20 autora slavi Banat

13:00

14.10.2026

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Plakat/RTV Kovačica
CREPAJA – Dom kulture „Mita Živkov Lala“ i Biblioteka u Crepaji, u saradnji sa udruženjem „Banatska petica“, organizuju tradicionalno književno veče „Jesen u Banatu“. Ova kulturna manifestacija biće održana u petak, 16. oktobra sa početkom u 18 časova, u svečanoj sali Mesne zajednice u Crepaji, a ulaz je otvoren za sve ljubitelje pisane reči.
Ljubitelje književnosti i poezije očekuje susret sa više od 20 autora, koji će predstaviti svoje stvaralaštvo i publici približiti različite književne izraze, teme i inspiracije. Kao i svake godine, centralni motiv i glavna inspiracija većine radova biće upravo Banat. Događaj predstavlja idealnu priliku za okupljanje pisaca, pesnika i poštovalaca književnosti, kao i za razmenu kreativnih iskustava u lokalnoj zajednici.
Ova kulturna manifestacija prilika je da se na jednom mestu okupe pisci, pesnici i poštovaoci književnosti, razmene iskustva i podele ljubav prema stvaranju i pisanoj reči. Ovakvi događaji potvrđuju značaj negovanja književnog stvaralaštva u Crepaji i očuvanja kulturnog života u lokalnoj zajednici”, poručuju organizatori ovog tradicionalnog skupa.
(Pančevac/RTV Kovačica)

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crepaja Dom kulture Jesen u Banatu književno veče pesnici

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