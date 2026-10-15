Južni Banat

JP „Kovinski komunalac“ menja azbestne cevi i gradi nova postrojenja

12:00

15.10.2026

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Foto: Printscreen/YT

KOVIN – Javno preduzeće „Kovinski komunalac“ uspešno je rekonstruisalo oko 2,7 kilometara vodovodne mreže i uklonilo zastarele azbestno-cementne cevi u ulicama Branislava Nušića, Koče Anđelkovića, Cara Lazara i Vinogradarskoj.

Kako je najavljeno, preduzeće već za nekoliko dana započinje novi veliki projekat – zamenu 1.450 metara cevi u Nemanjinoj ulici, za šta su već obezbeđena značajna sredstva.

Pored obnove mreže, strateški prioritet opštine jeste modernizacija same Fabrike vode u Kovinu, kao i izgradnja lokalnih postrojenja za prečišćavanje. Nakon uspešno pokrenutih sistema u Pločici i Dubovcu, do kraja ove godine očekuje se završetak radova na novom postrojenju za pijaću vodu u Mramorku, dok je u planu priprema dokumentacije i za ostala naseljena mesta. Komunalno preduzeće je ujedno pojačalo i svoju mehanizaciju, pa su im u protekla četiri meseca predata na korišćenje dva nova kamiona smećara za efikasnije odnošenje otpada.

„Zimska služba je spremna, poslednje pripreme i provere su u toku, čekamo kraj godine sigurni. Takođe, radi se mnogo i obezbeđena su sredstva za izgradnju postrojenja za proizvodnju pijaće vode i u drugim naseljenim mestima opštine Kovin kako bismo garantovali kvalitet svim stanovnicima”, izjavio je direktor preduzeća Milan Milovanov.

(Pančevac)

Tagovi

fabrika vode Kovinski komunalac Milan Milovanov Nemanjina ulica vodovod

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