Južni Banat

Novi sjaj za vrtić u Plandištu

Predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo“ iz Plandišta dodeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.198.716,00 dinara za nastavak projekta sanacije i uređenja objekta

17:00

17.10.2026

Podeli vest:

FOTO: Opština Plandište

PLANDIŠTE – Predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo“ iz Plandišta dodeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.198.716,00 dinara za nastavak projekta sanacije i uređenja objekta. Ova finansijska podrška obezbeđena je iz budžeta Vlade Republike Srbije, posredstvom Ministarstva pravde, kroz realizaciju projekta „Unapređenje higijenskih i tehničkih uslova u predškolskoj ustanovi“.
Svečanom potpisivanju ugovora u Beogradu prisustvovali su zamenik predsednika Opštine Plandište Ljubomir Rakić i direktorka ustanove Euđenija Mihajlov. Dobijena sredstva biće utrošena na dodatno tehničko opremanje i podizanje higijenskih standarda, čime se direktno unapređuje kvalitet boravka najmlađih meštana Plandišta u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.
„Oprema je od velikog značaja za unapređenje poslovanja i rada same ustanove. Ovo je još jedna u nizu pomoći i podrške koju dobijamo od Vlade Republike Srbije, čime unapređujemo kvalitet usluga koje pružamo našim sugrađanima”, izjavio je Ljubomir Rakić, zamenik predsednika Opštine Plandište.

(Opština Plandište)
 

Tagovi

Ministarstvo pravde opremanje vrtića Plandište Srećno detinjstvo Ugovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.