Novi sjaj za vrtić u Plandištu

PLANDIŠTE – Predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo“ iz Plandišta dodeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.198.716,00 dinara za nastavak projekta sanacije i uređenja objekta. Ova finansijska podrška obezbeđena je iz budžeta Vlade Republike Srbije, posredstvom Ministarstva pravde, kroz realizaciju projekta „Unapređenje higijenskih i tehničkih uslova u predškolskoj ustanovi“.

Svečanom potpisivanju ugovora u Beogradu prisustvovali su zamenik predsednika Opštine Plandište Ljubomir Rakić i direktorka ustanove Euđenija Mihajlov. Dobijena sredstva biće utrošena na dodatno tehničko opremanje i podizanje higijenskih standarda, čime se direktno unapređuje kvalitet boravka najmlađih meštana Plandišta u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

„Oprema je od velikog značaja za unapređenje poslovanja i rada same ustanove. Ovo je još jedna u nizu pomoći i podrške koju dobijamo od Vlade Republike Srbije, čime unapređujemo kvalitet usluga koje pružamo našim sugrađanima”, izjavio je Ljubomir Rakić, zamenik predsednika Opštine Plandište.

(Opština Plandište)

