Kovinski prosvetari drugi na Prvoj morskoj Unijadi

KOVIN – Predstavnici Opštinskog sindikata prosvetnih radnika Kovin ostvarili su izuzetan uspeh osvajanjem drugog mesta u generalnom plasmanu na Prvoj morskoj Unijadi 2026, održanoj u Sutomoru.

Na ovim masovnim sportskim susretima članova Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koji su na crnogorskom primorju okupili oko 440 učesnika iz cele zemlje, kovinski tim činila su 23 nastavnika i učitelja iz devet lokalnih škola.

Takmičenje je organizovano u čak 11 sportskih disciplina na pesku i vodi, a prosvetari iz Kovina su najveći uspeh zabeležili u nadvlačenju konopca, gde je šestočlana ekipa takođe izborila vicešampionsku poziciju.

Pored sportskog nadmetanja u basketu, odbojci, šahu i drugim disciplinama, četvorodnevna manifestacija u finišu septembra iskorišćena je za druženje, razmenu profesionalnih iskustava i jačanje kolegijalnih veza.

(Pančevac/Opština Kovin)