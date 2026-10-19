Južni Banat

Kovinski prosvetari drugi na Prvoj morskoj Unijadi

10:00

19.10.2026

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FOTO: Opština Kovin

KOVIN – Predstavnici Opštinskog sindikata prosvetnih radnika Kovin ostvarili su izuzetan uspeh osvajanjem drugog mesta u generalnom plasmanu na Prvoj morskoj Unijadi 2026, održanoj u Sutomoru.

Na ovim masovnim sportskim susretima članova Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koji su na crnogorskom primorju okupili oko 440 učesnika iz cele zemlje, kovinski tim činila su 23 nastavnika i učitelja iz devet lokalnih škola.

Takmičenje je organizovano u čak 11 sportskih disciplina na pesku i vodi, a prosvetari iz Kovina su najveći uspeh zabeležili u nadvlačenju konopca, gde je šestočlana ekipa takođe izborila vicešampionsku poziciju.

Pored sportskog nadmetanja u basketu, odbojci, šahu i drugim disciplinama, četvorodnevna manifestacija u finišu septembra iskorišćena je za druženje, razmenu profesionalnih iskustava i jačanje kolegijalnih veza.
(Pančevac/Opština Kovin)

 

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Kovin prosvetni radnici sportski susreti Sutomoru Unijada 2026

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