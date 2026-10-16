Vršački vinari na Vinskoj viziji Otvorenog Balkana

VRŠAC – Vinari iz Vršca uspešno su predstavili svoja autentična vina na Petom međunarodnom sajmu „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, koji je od 10. do 12. oktobra održan na Beogradskom sajmu.

Ova prestižna manifestacija bila je idealna prilika za promociju specifičnosti vršačkog podneblja i uspostavljanje direktnih kontakata sa regionalnim distributerima i kupcima.

Učešće na sajmu omogućilo je lokalnim proizvođačima otvaranje vrata za nove poslovne saradnje i plasman proizvoda van granica Srbije. Vršačko vinogorje poseduje dugu tradiciju i vrhunski kvalitet, što predstavlja ogroman potencijal za privlačenje stranih gostiju. Spajanje kvalitetne vinske ponude sa lokalnim turizmom ostaje jedan od ključnih strateških ciljeva za razvoj privrede u ovom delu Vojvodine.

(Pančevac/RTV Pančevo)