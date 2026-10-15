Južni Banat

Svest i oprez: Tribina o bezbednosti saobraćaja za mlade u Beloj Crkvi

16:00

15.10.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen/BCinfo

BELA CRKVA – Agencija za bezbednost saobraćaja uspešno nastavlja sa realizacijom preventivno-promotivnih aktivnosti namenjenih mladima, sa ciljem podizanja svesti o značaju bezbednog učešća u saobraćaju. Tim povodom, u Tehničkoj školi „Sava Munćan“ u Beloj Crkvi održana je edukativna tribina posvećena bezbednosti mladih, kojoj su prisustvovali učenici ove škole, kao i njihovi vršnjaci iz Belocrkvanske gimnazije i ekonomske škole, prenosi sajt BCinfo.
Edukacija je prvenstveno namenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, s obzirom na to da se oni nalaze u životnom periodu kada sve češće postaju samostalni učesnici u saobraćaju i dobijaju probne vozačke dozvole. Program tribine osmišljen je tako da kombinuje stručna teorijska izlaganja o najčešćim rizičnim ponašanjima, poput vožnje pod uticajem alkohola ili neprilagođene brzine, ali i duboko emotivna lična svedočenja osoba koje su preživele teške saobraćajne nezgode. Na taj način, kroz direktne primere i razgovor, mladima se skreće pažnja na dalekosežne posledice neodgovornog ponašanja za volanom.
Cilj ovakvih aktivnosti je da se kod mladih razvije svest o značaju bezbednog ponašanja i doprinese smanjenju broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi. Kroz lična svedočenja učenicima prenosimo stvarna iskustva i govorimo o posledicama takvih događaja, ukazujući na važnost poštovanja propisa, odgovornosti i opreza”, naglašavaju organizatori ove važne preventivne akcije.
(Pančevac/BCinfo)

Tagovi

Bela Crkva bezbednost saobraćaja mladi vozači Tehnička škola Sava Munćan tribina

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.