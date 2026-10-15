Svest i oprez: Tribina o bezbednosti saobraćaja za mlade u Beloj Crkvi





BELA CRKVA – Agencija za bezbednost saobraćaja uspešno nastavlja sa realizacijom preventivno-promotivnih aktivnosti namenjenih mladima, sa ciljem podizanja svesti o značaju bezbednog učešća u saobraćaju. Tim povodom, u Tehničkoj školi „Sava Munćan“ u Beloj Crkvi održana je edukativna tribina posvećena bezbednosti mladih, kojoj su prisustvovali učenici ove škole, kao i njihovi vršnjaci iz Belocrkvanske gimnazije i ekonomske škole, prenosi – Agencija za bezbednost saobraćaja uspešno nastavlja sa realizacijom preventivno-promotivnih aktivnosti namenjenih mladima, sa ciljem podizanja svesti o značaju bezbednog učešća u saobraćaju. Tim povodom, uodržana je edukativna tribina posvećena bezbednosti mladih, kojoj su prisustvovali učenici ove škole, kao i njihovi vršnjaci iz Belocrkvanske gimnazije i ekonomske škole, prenosi sajt BCinfo

Edukacija je prvenstveno namenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, s obzirom na to da se oni nalaze u životnom periodu kada sve češće postaju samostalni učesnici u saobraćaju i dobijaju probne vozačke dozvole. Program tribine osmišljen je tako da kombinuje stručna teorijska izlaganja o najčešćim rizičnim ponašanjima, poput vožnje pod uticajem alkohola ili neprilagođene brzine, ali i duboko emotivna lična svedočenja osoba koje su preživele teške saobraćajne nezgode. Na taj način, kroz direktne primere i razgovor, mladima se skreće pažnja na dalekosežne posledice neodgovornog ponašanja za volanom.

„Cilj ovakvih aktivnosti je da se kod mladih razvije svest o značaju bezbednog ponašanja i doprinese smanjenju broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi. Kroz lična svedočenja učenicima prenosimo stvarna iskustva i govorimo o posledicama takvih događaja, ukazujući na važnost poštovanja propisa, odgovornosti i opreza”, naglašavaju organizatori ove važne preventivne akcije.

(Pančevac/BCinfo)