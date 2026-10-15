Pančevo Vesti

Započeta obnova Deliblatske peščare

Obezbeđeno 50 miliona dinara za nabavku dodatne opreme i unapređenje monitoringa

13:06

15.10.2026

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Printscreen/IN/sarapavkov

Ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov prisustvovala je radnom sastanku o započetim aktivnostima na obnovi Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.
-Završeno je snimanje terena bespilotnim letelicama i satelitska obrada podataka primenom savremenih tehnologija, a kolege iz „Vojvodinašuma“ su nam predstavile i rezultate ovih aktivnosti. Ovo nam daje jasan uvid u stanje opožarenih površina i predstavlja osnovu za planiranje narednih koraka. Naš prvi zadatak je uklanjanje oštećenih i opožarenih stabala – rekla je Pavkov.

 

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Pavkov je istakla i da su intenzivno radili i pokazali odgovornost kroz pripremu i izradu Sanacionog plana, a upravljaču je stavljeno na raspolaganje 50 miliona dinara za nabavku dodatne opreme i unapređenje monitoringa, u cilju bolje zaštite i obnove ovog područja.

 

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-Nastavljamo zajedničko i koordinisano delovanje, kako bismo obezbedili efikasnu obnovu Deliblatske peščare i dugoročnu zaštitu ovog izuzetno značajnog prirodnog područja“, rekla je Pavkov.

(Pančevac/Dnevnik)

Tagovi

Deliblatska peščara Sara Pavkov

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