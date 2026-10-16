Otvoren 33. Međunarodni festival „Vršačka pozorišna jesen“

U Narodnom pozorištu „Sterija“ u Vršcu sinoć je svečano otvoren 33. Međunarodni festival klasike „Vršačka pozorišna jesen“, koji se ove godine održava pod sloganom „Vreme koje nas oblikuje“.

Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija Vršca i ove jeseni okuplja pozorišne umetnike i publiku oko neprolaznih dela dramske književnosti, potvrđujući dugu i bogatu pozorišnu tradiciju grada Jovana Sterije Popovića.

Festival je, u ime Grada Vršca, svečano otvorio dr Trajan Kačina, član Gradskog veća zadužen za kulturu, koji je u svom obraćanju istakao da „Vršačka pozorišna jesen“ ima posebno mesto u kulturnom životu grada, ne samo zbog svog ugleda i duge tradicije, već i zbog uloge koju ima u očuvanju i razvoju pozorišne umetnosti.

„Vršac je grad sa pozorišnom tradicijom dužom od dva veka, grad Jovana Sterije Popovića, čije ime i delo predstavljaju trajnu vrednost nacionalne kulture. Zato ovaj festival za nas ima poseban značaj. On nije samo prilika da ugostimo istaknute pozorišne stvaraoce i uživamo u vrhunskoj umetnosti, već i način da sačuvamo i nastavimo bogatu kulturnu tradiciju koju su nam ostavile prethodne generacije“, poručio je Kačina.

Govoreći o ovogodišnjem sloganu „Vreme koje nas oblikuje“, Kačina je ukazao na posebnu vrednost pozorišne klasike, koja kroz dela nastala u različitim istorijskim epohama nastavlja da postavlja pitanja bliska i savremenom čoveku.

„Pozorište, i kada govori o nekim prošlim vremenima, zapravo uvek govori i o nama samima. O ljudima, njihovim izborima, vrednostima i izazovima koji se menjaju kroz vekove, ali u svojoj suštini ostaju bliski svakoj generaciji. Upravo u tome leži neprolazna vrednost pozorišne klasike“, naglasio je Kačina.

Svečanost otvaranja upotpunio je nastup Beogradskog gudačkog kvarteta, koji je muzičkim programom dao poseban umetnički pečat festivalskoj večeri.

Nakon svečanog dela programa, publika je imala priliku da pogleda premijerno izvođenje predstave „Ivanov“, prema delu velikog ruskog pisca Antona Pavloviča Čehova, u režiji Dušana Petrovića i produkciji Narodnog pozorišta „Sterija“. Ovim ostvarenjem, koje kroz složene ljudske odnose, unutrašnje sukobe i preispitivanje životnih vrednosti otvara univerzalna pitanja ljudske prirode, simbolično je započet festival posvećen vremenu i njegovom uticaju na čoveka.

Poseban deo obraćanja predstavnika Grada bio je posvećen daljem razvoju Narodnog pozorišta „Sterija“ i kontinuiranoj podršci lokalne samouprave ovoj ustanovi i festivalu. Kačina je podsetio da je prethodnih godina mnogo urađeno na unapređenju uslova za rad pozorišta, ističući da ulaganje u kulturnu infrastrukturu i umetničko stvaralaštvo ostaje jedan od važnih zadataka Grada Vršca.

„Za Grad Vršac Narodno pozorište „Sterija“ ostaje jedna od najvažnijih kulturnih ustanova, a „Vršačka pozorišna jesen“ manifestacija koju ćemo nastaviti da podržavamo i razvijamo“, istakao je Kačina, zahvalivši rukovodstvu i zaposlenima u pozorištu, selektorima, organizatorima i svima koji su doprineli realizaciji ovogodišnjeg festivala.

Svečanim otvaranjem 33. „Vršačke pozorišne jeseni“ nastavljena je tradicija koja već više od tri decenije povezuje klasičnu dramsku književnost sa savremenim pozorišnim izrazom. Festival i ove godine potvrđuje da Vršac, kao grad izuzetnog kulturnog nasleđa i Sterijin zavičaj, ostaje važno mesto susreta pozorišnih stvaralaca, umetničkih ideja i publike.

(Pančevac/Grad Vršac)