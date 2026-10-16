Starčevka među 100 najuspešnijih žena sveta u poljoprivredi

Žene koje svojim radom čuvaju selo, razvijaju poljoprivredu i stvaraju nove mogućnosti zaslužuju da se za njih čuje i van granica naše zemlje. Vera Škulić iz Starčeva jedna je od 100 žena iz celog sveta koje je Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu proglasila ženama herojima.

Iza svakog uspešnog gazdinstva stoje godine rada, ljubav prema zemlji i vera da se trud uvek isplati. A kada se taj rad prepozna i na svetskom nivou, onda je to ponos ne samo jedne žene, već i njenog mesta i cele Srbije. Vera Škulić iz Starčeva, poljoprivredna preduzetnica i pčelarka, dobitnica je prestižnog priznanja Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu – FAO 100 žena heroja. Među više od 600 nominovanih žena iz 131 države, njena posvećenost poljoprivredi i osnaživanju žena na selu prepoznata je kao primer koji zaslužuje da se čuje širom sveta, prenosi RTV Pančevo.

Za Veru Škulić, poljoprivreda nije samo posao, već način života i ulaganje u budućnost. Na porodičnom gazdinstvu obrađuje oko 200 hektara zemlje, bavi se pčelarstvom i promoviše održivu proizvodnju. Svojim radom, ali i kroz Asocijaciju agropreduzetnica Srbije, pruža podršku ženama koje žele da ostanu na selu, razvijaju svoja gazdinstva i od svog rada stvore nove prilike. Priznanje joj je uručeno u Rimu, na svečanosti kojoj je prisustvovao i ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić, ističući da ovakvi primeri pokazuju koliko su žene važne za budućnost srpskog sela.

Iz Starčeva, preko njiva i pčelinjaka, do svečanosti u Rimu – Verina priča pokazuje da se predanost radu, ljubav prema zemlji i želja da se drugima pruži podrška prepoznaju i daleko od kućnog praga. Ovo priznanje pripada njoj, ali i svim ženama koje svakodnevno, često tiho i daleko od očiju javnosti, čuvaju naša sela i stvaraju hranu za buduće generacije. Jer tamo gde žene imaju priliku da napreduju, raste i selo. A uspeh jedne žene može biti ohrabrenje za mnoge druge.

(RTV Pančevo)