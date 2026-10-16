Kovin: Više od 35 miliona dinara za nova ulaganja

Ukupni prihodi i primanja budžeta Opštine Kovin iznose 2 milijarde i 327 miliona dinara, što je povećanje za više od 35 miliona dinara. Dodatna sredstva usmerena su na nastavak infrastrukturnih ulaganja, rekonstrukciju škola, unapređenje vodosnabdevanja, razvoj kulture, podršku javnim ustanovama i stvaranje uslova za dolazak novih investitora.

Predsednica opštine Kovin predstavila je na sednici Skupštine opštine predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2026. godinu, ističući da je cilj lokalne samouprave da raspoloživa sredstva usmerava na projekte koji odgovaraju potrebama građana i doprinose ravnomernom razvoju svih naseljenih mesta.

„Kao što znate, budžet opštine je živ organizam koji se menja, a mi imamo mogućnost da ga kontinuirano uvećavamo i da dodatna sredstva usmeravamo na ono što je najvažnije za naše sugrađane. Predloženim rebalansom usmerili smo sredstva na različite oblasti koje se tiču funkcionisanja opštine, uključujući podršku radu našim ustanovama, kao i nastavak investicija u infrastrukturu“, istakla je predsednica opštine, prenosi ePančevo.

Velika ulaganja u obrazovanje i bolje uslove za decu

Predsednica opštine posebno je ukazala na značaj ulaganja u obrazovne ustanove, ističući da su prethodnu i ovu godinu obeležili veliki radovi na rekonstrukciji škola na teritoriji opštine Kovin.

„Podsetiću odbornike da smo jednom objedinjenom javnom nabavkom pokrenuli radove na sanaciji i rekonstrukciji tri osnovne škole – „Miša Stojković“ u Gaju, „Sava Maksimović“ u Mramorku i „Predrag Kožić“ u Dubovcu. U Mramorku i Gaju zamenili smo staru drvenu stolariju novom PVC stolarijom, dok su u Dubovcu u toku završni radovi na zameni krovnog pokrivača, izradi nove fasade, zameni kotla i rekonstrukciji fiskulturne sale. Ovim rebalansom izdvojićemo dodatna sredstva za izgradnju fasade na zgradi Osnovne škole „Sava Maksimović“ u Mramorku.“

Nakon sanacije enterijera, rekonstrukcije fasade i parternog uređenja OŠ „Đura Jakšić“ u Kovinu, planirana je i kompletna zamena krovnog pokrivača.

„Nakon svih radova koje smo izveli na OŠ „Đura Jakšić“, ove godine pokrećemo dvogodišnju javnu nabavku za kompletnu zamenu krovnog pokrivača. Zašto krova, a ne fasade, kako smo prvobitno planirali? Zato što smo fasadu zaštitili i uredili, dok je krov u dosta lošem stanju i godinama unazad je samo delimično saniran. Neophodna je njegova kompletna rekonstrukcija kako bismo zaštitili unutrašnjost objekta koji smo tek uredili“, naglasila je predsednica opštine.

Nastavlja se i ulaganje u predškolsko obrazovanje. Objekat u blizini novog vrtića u Drugoj mesnoj zajednici prenamenjen je i dat na korišćenje Predškolskoj ustanovi „Naša radost“, a putem konkursa nadležnog ministarstva obezbeđena su sredstva za njegovu rekonstrukciju.

„Objekat će biti depandans postojećeg vrtića, sa savremenom opremom i uslovima neophodnim za boravak naših mališana. Takođe, podsetiću da smo na sednici Skupštine opštine usvojili odluku o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za sve đake prvake na teritoriji opštine Kovin, te već drugu godinu zaredom udžbenike za prvake obezbeđujemo iz našeg budžeta“, istakla je predsednica.

Vodosnabdevanje – prioritet za sva naseljena mesta

Jedan od najvažnijih projekata lokalne samouprave jeste obezbeđivanje kvalitetne vode za piće za sve stanovnike opštine Kovin.

„U toku su završni radovi na izgradnji postrojenja za preradu vode za piće u Mramorku, a nastavljamo dalje sa obezbeđivanjem pijaće vode u ostalim naseljenim mestima. U narednim danima raspisujemo trogodišnju javnu nabavku za izgradnju postrojenja u Deliblatu, a paralelno sa tim i trogodišnju javnu nabavku za rekonstrukciju fabrike vode u Kovinu.“

Kako je istakla, pokrenuta je i procedura za dobijanje saglasnosti za zonu sanitarne zaštite vodoizvorišta u Gaju, nakon čega će uslediti izrada projektno-tehničke dokumentacije za ovo naseljeno mesto.

„Po izgradnji postrojenja u Gaju, u potpunosti ćemo rešiti problem snabdevanja čistom pijaćom vodom stanovnika kovinske opštine. To je jasan pokazatelj koliko vodimo računa o meštanima u svim naseljenim mestima i koliko jasno postavljamo prioritete prilikom izdvajanja sredstava iz opštinskog budžeta.“

Drugim rebalansom izdvojena su i dodatna dva miliona dinara za kupovinu agregata za potrebe postrojenja za preradu vode u Mramorku.

„Želimo da meštani imaju vodu i kada su radovi na elektromreži u toku, kako snabdevanje električnom energijom ne bi uticalo na rad postrojenja i dostupnost vode. Kako budemo gradili postrojenja za preradu vode za piće, tako ćemo obuhvatati i ostala naseljena mesta“, poručila je predsednica opštine.

Rekonstrukcija Centra za kulturu i uređenje gradskog trga

U toku su završni radovi na rekonstrukciji zgrade Centra za kulturu u Kovinu, koji obuhvataju zamenu krovnog pokrivača, uređenje prohodnih terasa, kompletnu zamenu stare stolarije i izradu nove fasade.

„Radovi teku predviđenom dinamikom. Dobićemo objekat kulture koji će predstavljati ponos svih nas i biti temelj naše kulturne ponude, koju smo kao odgovorna vlast dužni da ostavimo generacijama koje dolaze. Nakon radova na očuvanju i modernizaciji zgrade, očekuje nas i uređenje unutrašnjosti objekta, osavremenjavanje prostora i stavljanje u funkciju potreba kulturnih radnika“, istakla je predsednica.

Značajan projekat predstavlja i rekonstrukcija centralnog gradskog trga u Kovinu, za koju su sredstva obezbeđena posredstvom LID projekta i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

„Obezbedili smo sredstva za rekonstrukciju centralnog gradskog trga u Kovinu. Rekonstrukcija podrazumeva odvodnju atmosferskih voda, postavljanje novih ploča, izgradnju moderne letnje pozornice, igrališta za decu i drugih sadržaja, kako bismo dobili savremeniji, funkcionalniji i pristupačniji prostor po meri svih građana – kako onih najmlađih, tako i naših najstarijih sugrađana.“

Uređen gradski trg treba da postane mesto okupljanja, druženja, kulturnih dešavanja i rekreacije, sa sadržajima namenjenim svim generacijama.

Nove investicije i proširenje industrijske zone

Predsednica opštine ukazala je i na značaj proširenja industrijske zone u Kovinu, kao važnog preduslova za privlačenje novih investitora i otvaranje radnih mesta.

„Nakon izrade Plana detaljne regulacije za blok 120, ovim rebalansom opredelili smo sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje i uređenje ovog prostora. Želimo da, uz podršku države, proširimo postojeću industrijsku zonu u Kovinu za dodatnih 25 hektara i stvorimo uslove za dolazak novih investitora. To nam je jedan od najvažnijih ciljeva, jer nove investicije donose mogućnosti za privredni razvoj i nova radna mesta.“

Značajan potencijal za opštinu predstavlja i puštanje u rad vetroparka „Čibuk 2“ u Bavaništu, instalisane snage 155 megavata. Zajedno sa vetroparkom „Čibuk 1“, ukupne snage 313 megavata, ova dva vetroparka čine najveći vetropark u Srbiji.

„U skladu sa ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, koristi za opštinu Kovin od rada vetroparka biće višestruke. Kroz uplatu dva odsto neto dobiti od rada vetroparka finansiraće se projekti u oblasti infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, sporta i kulture na teritoriji naše opštine“, navela je predsednica.

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu i javne ustanove

Završene su javne nabavke za izgradnju kapela u Bavaništu i Deliblatu po sistemu „ključ u ruke“. U toku je izrada projektne dokumentacije, a završetak radova planiran je za proleće naredne godine.

U toku je i javna nabavka za rekonstrukciju saobraćajnica, koja obuhvata ulice u Bavaništu-deo Železničke i deo Žarka Zrenjanina kao i uređenje dela Poštanske ulice u Kovinu, od ulice Svetozara Markovića do ulice JNA.

Rebalansom su obezbeđena i sredstva za funkcionisanje javnih ustanova – Predškolske ustanove „Naša radost“, Turističke organizacije opštine Kovin, Doma zdravlja Kovin i Ustanove za sport.

„Ovim sredstvima obezbedili smo, između ostalog, krečenje vrtića u Drugoj mesnoj zajednici, novogodišnje paketiće za decu i sredstva za adaptaciju dela ambulante u Deliblatu. Važno nam je da ustanove imaju uslove za nesmetan rad i da odgovorimo na konkretne potrebe naših građana“, naglasila je predsednica opštine.

Planirani projekti se realizuju – zahvalnost odbornicima i koalicionim partnerima

Govoreći o predloženom rebalansu, predsednica opštine istakla je da je važno da odbornici budu upoznati ne samo sa raspodelom budžetskih sredstava već i sa realizacijom projekata koje su zajednički predlagali i usvajali na sednicama Skupštine opštine.

„Uvaženi odbornici, zašto ja prilično detaljno sve ovo govorim? Ne samo da biste, kao odbornici koji učestvujete u procesu donošenja odluka i usvajanja budžeta, bili upućeni u način trošenja sredstava, već mi je cilj da vam predočim da se sve odluke koje smo zajednički donosili i svi projekti koje smo predlagali, a koje ste vi ovde na sednicama usvajali, realizuju planiranom dinamikom. Sve što smo isplanirali da ćemo raditi u ovoj godini – i radimo. Projekti su započeti, u toku su ili se nalaze pri samom kraju radova.“

Na kraju svog izlaganja, predsednica opštine uputila je zahvalnost odbornicima i koalicionim partnerima na saradnji i podršci u utvrđivanju razvojnih prioriteta opštine.

„Stoga, jedno veliko hvala odbornicima Srpske napredne stranke i koalicionim partnerima za apsolutno razumevanje i saradnju prilikom postavljanja prioriteta za projekte koje treba pokrenuti na teritoriji opštine Kovin. Hvala vam što slušate potrebe svojih sugrađana u svim naseljenim mestima i što zajednički radimo na tome da te potrebe prepoznamo i pretvorimo u konkretne projekte.“

Drugi rebalans budžeta za 2026. godinu usmeren je na nastavak započetih investicija, pokretanje novih projekata i podršku javnim ustanovama, sa ciljem da se unapredi infrastruktura, poboljša kvalitet života građana i stvore uslovi za dalji razvoj opštine Kovin.

Odbornici vladajuće koalicije podržali su predloženi rebalans budžeta i glasali za Predlog odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Kovin za 2026. godinu, čime je podržan nastavak planiranih investicija i realizacija projekata usmerenih na dalji razvoj opštine i unapređenje kvaliteta života građana.

(ePančevo)