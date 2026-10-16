Karavan zdravlja u Kovačici: Prevencija kardiovaskularnih bolesti

U sali za sednice Skupštine opštine Kovačica 16. oktobra održano je edukativno predavanje u okviru projekta „Karavan zdravlja“. Skup je bio posvećen značaju prevencije, prepoznavanju faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i redovnim preventivnim pregledima.

Glavni predavač bio je pomoćnik ministra zdravlja i kardiolog prof. dr Nebojša Tasić. U središtu predavanja bilo je pravovremeno otkrivanje i lečenje uzroka koji dovode do oboljenja, uz poseban naglasak na uključivanje mladih u preventivne preglede i razvijanje brige o zdravlju od ranog uzrasta.

Pored Tasića, govorile su dr Danijela Ninić iz Ministarstva zdravlja, dr Snežana Plavšić, predstavnica Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, i dr Tanja Tomaš, specijalista interne medicine Doma zdravlja Kovačica.

Istaknuto je da je procena kardiovaskularnog rizika dostupna svim stanovnicima u Domu zdravlja Kovačica. Cilj je da se faktori rizika prepoznaju na vreme i da građani dobiju smernice za očuvanje zdravlja, prilagođene njihovim potrebama. Nakon edukativnog dela, programom su predviđeni i preventivni pregledi u Domu zdravlja.

Projekat „Karavan zdravlja“ sprovodi Ministarstvo zdravlja uz podršku Instituta „Batut“ i lokalnih samouprava, sa ciljem da edukacija i preventivni pregledi budu dostupni građanima širom Srbije.

(RTV Kovačica)