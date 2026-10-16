Južni Banat

Jesenja sistematska deratizacija 19. oktobra u Vršcu

21:00

16.10.2026

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Foto: Pixabay

„Grad Vršac obaveštava građane da će u ponedeljak, 19. oktobra 2026. godine, početi jesenja sistematska deratizacija na teritoriji grada Vršca i svih naseljenih mesta. Akciju će sprovoditi preduzeće za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN PLUS“ DOO, a tretmanom će biti obuhvaćena privatna domaćinstva i stambene zgrade u gradu i selima, kanalizacioni sistem i šahtovi, kao i kanali u urbanom delu grada.

Jesenja sistematska deratizacija je potpuno besplatna za sve građane, a sprovodi se u organizaciji Gradske uprave Vršac. Planirano je da akcija traje oko mesec dana, pri čemu će dinamika izvođenja radova zavisiti od vremenskih uslova. Operativni radnici preduzeća „EKO-SAN PLUS“ biće propisno obučeni i vidno obeleženi, kako bi građani mogli lako da ih prepoznaju prilikom dolaska na teren. Grad Vršac poziva građane da sarađuju sa ovlašćenim izvršiocima i omoguće nesmetano sprovođenje deratizacije, kako bi akcija bila realizovana što efikasnije na celoj teritoriji grada“, saopštio je kabinet gradonačelnice.

(eVršac)

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Deratizacija domaćinstva vršac

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