Lakše do pregleda u Plandištu: Medicina rada kreće sa radom

Dom zdravlja 1. Oktobar iz Plandišta, u saradnji sa Domom zdravlja Vršac, pokreće novi program unapređenja primarne zadravstvene zaštite ove ustanove. U okviru Doma zdravlja počinje sa radom medicina rada, čime se unapređuje dostupnost zdravstvenih usluga i građanim omogućava lakše obavljanje neophodnih lekarskih pregleda.

Početak rada Medicine rada predstavlja značajan korak u nastojanju da se zdravstvene usluge približe građanima i da se odgovori na njihove svakodnevne potrebe. Stanovnici opštine Plandište imaće mogućnost da potrebne preglede obave u svom mestu, uz stručnu podršku i saradnju zdravstvenih ustanova iz Plandišta i Vršca.

U okviru rada Medicine rada obavljaće se lekarski pregledi za različite namene, uključujući preglede potrebne za polaganje vozačkog ispita, posedovanje i korišćenje lovačkog oružja, kao i preglede za zasnivanje radnog odnosa i obavljanje poslova za koje je neophodno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti.

Ovim se građanima Plandišta olakšava pristup potrebnim zdravstvenim uslugama, uz manje potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove. Početak rada Medicine rada još je jedan korak ka unapređenju dostupnosti zdravstvenih usluga u opštini Plandište i stvaranju boljih uslova za građane. Za sve preglede potrebno je prethodno zakazati termin u Domu zdravlja u Plandištu. Pregledi će se obavljati jednom mesečno u unapred utvrđenom terminu.

(eVršac)