Inkluzija na delu: Festival mentalnog zdravlja u Plandištu

U okviru regionalne agende Festivala mentalnog zdravlja, važan segment zauzela je opština Plandište. Dom za duševno obolela lica „1. Oktobar“ u Starom Lecu učestvovao je u festivalu drugu godinu zaredom. Čime je potvrđeno da su briga o mentalnom blagostanju korisnika trajni temelj rada ove ustanove.

Kao deo regionalnog mozaika Festivala mentalnog zdravlja, opština Plandište i Dom za duševno obolela lica „1. oktobar“ u Starom Lecu uspešno su podržali manifestaciju prigodnim programom svojih korisnika. Ističući značaj celog događaja, načelnica centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Pančevo, dr Aleksandra Perović naglasila je da je briga o mentalnom zdravlju temelj stabilnog i humanog društva, prenosi RTV Pančevo.

Ovakve manifestacije ključne su za vidljivost i inkluziju osoba sa mentalnim smetnjama. Oslobađanje od stigme i predrasuda zajednički je i najvažniji zadatak celokupnog društva, prema rečima direktorke Doma „1. oktobar“ Izabele Jovanović.

Kroz aktivan angažman i sopstveni program u Starom Lecu, korisnici Doma “1. Oktobar” pokazali su da kreativnost i lični izraz nemaju granica, čime se direktno ruše predrasude i gradi društvo koje podjednako vrednuje i prihvata svakog pojedinca, istakla je Vedrana Krstić Milivojević radni terapeut ove ustanove.

Iduće godine Festival mentalnog zdravlja obeležiće pet godina postojanja, sa jasnim ciljem da kontinuiranim širenjem svesti trajno promeni percepciju o mentalnom zdravlju i bolestima u društvu. Nosilac i glavni partner programa je Zavod za javno zdravlje Pančevo.

(RTV Pančevo)