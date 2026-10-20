Starčevci i Omoljčani mogu da traže priključenje na gasnu mrežu

Vlasnici domaćinstava u Starčevu i Omoljici, na teritoriji grada Pančeva, mogu da podnesu zahteve za priključenje svojih objekata na distributivni gasni sistem, saopštilo je Javno preduzeće „Srbijagas” iz Novog Sada.

Prema obaveštenju ovog preduzeća, stvoreni su uslovi za priključenje potrošača na gasovodnu mrežu u ova dva naseljena mesta. Svi zainteresovani građani mogu da se upoznaju sa uputstvom za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu i preuzmu obrazac zahteva za priključenje objekta na gasovodni sistem.

Uputstvo i obrazac dostupni su na zvaničnom sajtu JP „Srbijagas”, https://www.srbijagas.com, kao i u mesnim zajednicama Starčevo i Omoljica.

(ePančevo)