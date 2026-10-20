Kovin: Specijalna psihijatrijska bolnica uskoro u novom ruhu

Za osnivanje Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Kovinu zaslužan je opštinski lekar dr Kosta Knežević koji je pre nešto više od 100 godina predložio da se bivša kasarna preuredi u duševnu bolnicu.

Ta ustanova je 1924. godine primila prvih 50 pacijenata. Trenutno ovde se leči više od 500 pacijenata, a za bolje uslove, rekonstrukciju objekata i novu opremu poslednjih godina izdvojeno je oko 560 miliona dinara.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“ jedna je od najznačajnijih ustanova za lečenje i zbrinjavanje osoba sa mentalnim poteškoćama u Srbiji u kojoj borave uglavnom pacijenti iz Južnog Banata. Poslednjih godina u susret obeležavanju veka postojanja veći broj objekata je renoviran. Trenutno obnavlja se Interno odeljenje, krovni pokrivač i fasada, a radovi će biti završeni za par meseci, prenosi RTV.

„U poslednje dve godine ono što smo značajno uradili to je stari paviljon gde su dva odeljenja psihosocijalne rehabilitacije kompletno renovirana. To je 2.000 kvadrata. Zamenjen je krov, stolarija, urađen je enterijer. A ono što je sada aktuelno, a već je završena tenderska dokumentacija, to je staro žensko odeljenje koje će biti kompletno renovirano. Uprava za kapitalna ulaganja izdvojila je sredstva za to u vrednosti od 58 miliona dinara“, kaže Jovanka Petrović direktorka Opšte bolnice za psihijatrijske bolesti “Kovin“.

U prizemlju Internog odeljenja nalaze se: dijagnostički kabinet, radiologija i labortatorija a deo opreme nabavljen je sredstvima iz pokrajinskog budžeta.

Mesec mentalnog zdravlja u ovoj bolnici obeležava se nizom radionica od psiho edukativnih do rekreativnih.

„Kroz radionice koje se realizuju uspostavlja se jako lepa interakcija sa našim pacijentima kroz koju se trudimo da na neki način jačamo njihovu emocionalnu sigurnost. Radimo na destigmatizaciji i njihovoj socijalnoj integraciji i na kraju nešto što je najbitnije na putu oporavka naših pacijenata je spoznaja da nisu sami, da negde zajedno kroz sve ovo prolazimo“, kaže Tanja Lukić-pomoćnik direktora za psihosocijalnu rehabilitaciju.

Ovde je trenutno na lečenju oko 550 pacijenata.

Kovinska bolnica ima oko 17 hiljada kvadratnih metara zatvorenog prostora. Završetkom planiranih radova stvoriće se uslovi da ova ustanova bude sigurnije i dostojanstvenije mesto za boravak i lečenje pacijenata.

(RTV)