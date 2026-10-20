Andrićevi dani obeleženi u Beloj Crkvi

Učenički parlament Tehničke škole „Sava Munćan” u Beloj Crkvi organizovao je svečani program povodom obeležavanja manifestacije „Andrićevi dani”. Ovim događajem učenici i profesori odali su počast našem jedinom nobelovcu, Ivu Andriću.

Tokom programa, srednjoškolci su kroz edukativnu i zanimljivu prezentaciju imali priliku da se bliže upoznaju sa detaljima iz piščevog života, kao i sa njegovim bogatim književnim stvaralaštvom koje je obeležilo domaću i svetsku književnost.

„Posebnu atmosferu i duh vremena dočarao je muzički program — uz zvuke sevdalinki, etno tonova i klasične muzike, prošetali smo kroz svetove o kojima je Andrić pisao”, istakli su predstavnici Učeničkog parlamenta.

Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odzivom i angažovanjem svih učesnika koji su doprineli uspehu ove kulturne manifestacije.

„Hvala svima koji su doprineli realizaciji ovog umetničkog i poučnog susreta!”

(Pančevac/S.L)