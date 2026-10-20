Dragana Mitrović: Vršac je centar svetskog tekvonda

Centar „Milenijum“ u Vršcu ugostio je veliki međunarodni „Grand Prix Open“ tekvondo turnir, koji je u ovom gradu okupio više od 800 takmičara iz 39 zemalja sveta. Vršac je domaćin ovog značajnog kvalifikacionog turnira Evropske tekvondo unije, na kojem svoje znanje, veštinu i borbeni duh pokazuju najbolji mladi takmičari u kategorijama kadeta i juniora.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović posetila je takmičenje i izrazila veliko zadovoljstvo što je grad domaćin ovako prestižne sportske manifestacije.

„Posebno smo ponosni što je upravo Vršac domaćin ovog značajnog kvalifikacionog turnira. Svim učesnicima želim mnogo uspeha, a posebno navijamo za naše takmičare, kojima želimo što bolje rezultate. Ponosni smo što naš grad okuplja mlade sportiste iz celog sveta i što se Vršac sve snažnije pozicionira na mapi međunarodnog sporta“, izjavila je Dragana Mitrović.

Ona je uputila i iskrene čestitke Tekvondo klubu „Eurošped“ na odličnoj organizaciji i trudu da Vršac još jednom bude uspešan domaćin velikog međunarodnog sportskog događaja.

(Pančevac/Grad Vršac)