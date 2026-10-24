EPS predstavio digitalne usluge na Sajmu energetike

Na Sajmu energetike predstavnici Elektroprivrede Srbije (EPS) predstavili su digitalne usluge namenjene kupcima, a jedna od pogodnosti koje to preduzeće omogućava je popust od sedam odsto za kupce koji papirni račun zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu.

„EPS mesečno izdaje oko 3,5 miliona računa i to na godišnjem nivou dostiže oko 42 miliona. Za papir potreban za štampu tog broja računa godišnje se poseče od 4.000 do 5.000 stabala i potroši oko 200 miliona litara vode. Kada se tome doda transport, u atmosferu se otpušta oko 1.000 tona ugljen-dioksida. I to je veoma važan segment značaja elektronskog računa. Prednost e-računa je i u tome što kupci račun dobijaju direktno na mejl adresu. Na taj način štede papir i vreme, nema više čekanja poštara, a istovremeno daju svoj doprinos očuvanju životne sredine. Prema poslednjim podacima, više od 560.000 građana već koristi ovu uslugu i ostvaruje popust od sedam odsto na računima za struju“, objasnile su Nataša Đukanović i Andrijana Radovanović iz Sektora za marketing, saopšteno je iz EPS-a.

Navodi se da je procedura za izbor elektronskog računa jednostavna i dostupna svim kupcima i da elektronsku dostavu računa mogu da aktiviraju jednim klikom na portalu ili u aplikaciji „EPS Uvid u račun“, popunjavanjem zahteva na šalterima u poslovnicama EPS-a ili slanjem popunjenog zahteva koji je dostupan na zvaničnom sajtu preduzeća.

„Važan deo digitalizacije usluga je portal i mobilna aplikacija ‘EPS Uvid u račun’, koji kupcima omogućava jednostavniji pristup informacijama o potrošnji i plaćanju. Više od 1,26 miliona građana koristi našu aplikaciju što potvrđuje značaj digitalnih rešenja u unapređenju usluga i komunikacije sa kupcima. Svi oni mogu da pregledaju i preuzimaju račune, provere zaduženja i evidenciju uplata, prate potrošnju po zonama i tarifama i pristupe arhivi računa i uplata iz prethodnih godina. Dodatna pogodnost je mogućnost upravljanja podacima za više mernih mesta preko jednog korisničkog naloga“, istakle su Đukanović i Radovanović.

Na Sajmu energetike EPS je, osim prednosti digitalnih usluga, predstavio i praktične savete za racionalnije korišćenje električne energije.

Pravovremeno informisanje, lakši pristup računima i odgovornije upravljanje potrošnjom važni su koraci ka većim uštedama u domaćinstvima i očuvanju prirodnih resursa, navodi se u saopštenju.

(Pančevac/Agencije)