SPREČI, NE LEČI: Briga o zdravlju u 20-im

Možda je vreme da počnete... – da dovoljno spavate, da se uravnoteženo hranite, da ne gubite snagu, da ne pijete i ne pušite, za prvi skrining pregled

Možda je vreme da počnete da brinete o svom zdravlju, jer navike koje steknete u mladosti lakše ćete održavati kasnije. Imajte na umu i da ćete posledice nebrige o telesnom i mentalnom zdravlju osetiti kasnije. Ne morate ipak biti maratonac ili vegan kako biste bili zdravi. Ali primenite male, ali dosledne promene.

1. Možda je vreme – da dovoljno spavate

Posebno devojke malo spavaju u ovom periodu. I pored toga što vam govore da genijalci ne spavaju mnogo, to nije tačno. Ispitajte koliko su ti genijalci dugo živeli. Idealno je spavati više od sedam sati, jer ako spavate manje, imate više šanse da budete gojazni i da u srednjim godinama obolite od dijabetesa ili od bolesti srca. Ne važi se ni nadoknada spavanja tokom vikenda, a ne bi bilo loše da uspostavite i konstantne navike: ustajanje i leganje u isto vreme.

2. Možda je vreme – da se uravnoteženo hranite

Ne postoje više restorani društvene ishrane, pekare su na svakom uglu, salate po restoranima su basnoslovno skupe… Nemate mnogo izbora, pa spakujte svoju kutijicu sa salatom, a ako ne stignete, povremeno može da posluži i konzerva salate s ribom iz samoposluge. Prioritet u 20-im je i unošenje dovoljne količine proteina – po kilogramu težine od 0,8 do jednog grama. Neka vam tanjir uvek bude šaren – malo žut, malo crven, malo zelen, ne samo smeđ od mesa.

3. Možda je vreme – da počnete da ne gubite snagu

Iskoristite mladalačku snagu i vežbajte. Najbolje je da u nedeljnu rutinu uvrstite dva treninga snage. To podrazumeva vežbe pri kojima vaši mišići rade protiv spoljne sile – bilo da su u pitanju tegovi, elastične trake, sprave za vežbanje ili čak sopstvena telesna težina. U takve vežbe spadaju čučnjevi, pregibi, sklekovi… One povećavaju gustinu kostiju i sprečavaju gubitak mišićne mase u kasnijem životnom dobu. Ako ste zdravi, vežbajte i do granice iscrpljenosti jer je to jedini način da izgradite novu mišićnu masu. To ne znači da dižete tegove od 50 kila, dovoljno je i od po dve ili pet, ali mnogo puta.

Džejn Fonda je dobro zaradila na svom aerobiku, ali je učinila dosta toga dobrog za srcad, posebno dama širom sveta. Jer kardiovaskularni treninzi smanjuju rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara, dijabetesa tip 2 i određenih vrsta raka. Poboljšavaju i kognitivne sposobnosti i kod onih koji imaju 20 godina. Ne morate trčati za maraton. Preporuka je da se umerene aerobne vežbe rade 150 minuta nedeljno, a intenzivnije 75 minuta. Dobra vest je što u takve vežbe spada i hodanje.

4. Možda je vreme – da ne pijete i pušite

Pazite na količinu alkohola: preporuke su da žene ne konzumiraju više od jednog pića dnevno, a muškarci ne više od dva. Ne čuvajte ni sva pića za vikend.

Alternativa pušenju „pravih” cigareta nisu elektronske cigarete. Većina koja počne da koristi ove cigarete postaće „pravi” pušač. A i samo po sebi korišćenje elektronskih cigareta takođe je štetno.

5. Možda je vreme – za prvi skrining pregled

Rak se pojavljuje i u dvadesetim. A ako imate još nekog u familiji koji je bolovao od ove bolesti, posebno od kancera debelog creva ili dojke, treba da uradite bar ultrazvuk.

Ako ste seksualno više aktivni, posebno s više partnera, obavezno koristite kondome. Ali i u tom slučaju testirajte se na polno prenosive bolesti jer mnoge od ovih infekcija ne daju nikakve znake. Što se tiče metoda kontracepcije, možda bi trebalo da je izmenite u odnosu na vreme kada ste išli u srednju školu – u skladu s novim navikama.

(Pančevac / N. S.)

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