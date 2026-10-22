SPREČI, NE LEČI: Briga o zdravlju u 30-im

Na vreme radi zdravlje kasnije – da vežbate, da se odmarate, na prventivni pregled, protiv menopauze, u korist mišića i kostiju i kože

Period od 30 do 40 godina je možda najlepši u životu – već ste samostalni – možete da odlučujete o sebi, u punoj ste snazi, dovoljno znate, a imate i dosta vremena da još saznate. Nadate se da ćete ostvariti sve što ste sebi zacrtali kao cilj u životu. Ili već imate decu, ili mislite da i dalje imate vremena za potomstvo. A možete da uživate i u životu i u svemu što vam on pruža.

Ali – vaše telo ipak počinje da stari. Zato učinite sve što je moguće da što više usporite taj proces. I zapamtite – ne možete sve. Nekada i zastanite. I osim saveta koje je već trebalo da primenite u 20-im, u spisak obaveza upišite i sledeće:

1. Na vreme – počnite da vežbate

Ako niste počeli redovno da vežbate u 20-im, sada je za to poslednji trenutak. Uglavnom u periodu od 30. do 40. godine počećete da dobijate na težini, a sigurno je bolje da zaboravite na raznorazne dijete po novinama koje uglavnom ne donose nikakve rezultate. Vežbanje, osim što donosi bolji izgled, usporava propast kostiju,a čvršći mišići održaće i kosti i krvne sudove. Vežbanje odlaže ili značajno smanjuje i šansu za pojavu dementnih stanja.

2. Na vreme – počnite da se odmarate

Stres počinje da bude redovan pratilac života. Uglavnom već radite, pa nastojite da napredujete kako biste iskoristili sve što ste uložili u obrazovanje. Pritom želite da kupite stan, novi auto… Da se skućite. Da potomcima obezbedite bolji život… Ali – morate i za sebe odvojiti neko vreme u toku nedelje. Posvetite se onome što volite bar jedan dan nedeljno. Ne morate zarađivati sedam dana jer možete živeti dobro i s platom od pet ili šest dana. Jedan dan idite na izlet, pogledajte neki film, idite u pozorište, izađite na piće…

3. Na vreme – na preventivni pregled

Vreme je da izvadite krv. Važno je da proverite holesterol i krvni pritisak. Uradite i druge osnovne preventivne preglede, poput ultrazvuka. Granica pojave vrlo teških bolesti sve više se spušta. Crvena sijalica gori posebno za one koji u porodici imaju istoriju bolesti poput raka dojke ili debelog creva.

4. Na vreme – protiv menopauze

Menstrualni ciklus često počinje da se menja u kasnim tridesetim. Menstruacije mogu postati obilnije, oskudnije, proređenije… To su prvi znaci menopauze. Ali ako su promene nagle i ekstremnije – posavetujte se s ginekologom. Posebno ako vam je majka ušla rano u menopauzu. Razlog nije samo što ćete se, ako odložite ranu menopauzu, osećati bolje, nego i to što ćete preduprediti ranu pojavu srčanih oboljenja, osteoporoze…

5. Na vreme – u korist mišića i kostiju

Kosti počinju da se ruiniraju u ovom periodu, posebno kod žena. A jedini način da se to uspori jeste da vežbate. Posebno su korisne vežbe snage koje, između ostalog, podrazumevaju opterećenje i težinom, bar dva puta nedeljno.

U ovim godinama počinje i gubitak kalcijuma. Obogatite ishranu namirnicama koje ga sadrže. Ne preterujte sa suplementima jer povećani unos kalcijuma može da izazove i srčana oboljenja. Posebno je važno da jačate mišiće stomaka, karlice i leđa jer u ovom dobu počinju da se javljaju tegobe zbog dugog sedenja.

6. Na vreme – u korist kože

O da – pojaviće se prve bore. Elastin i kolagen polako nestaju iz vašeg organizma. Odaberite neku prirodnu hidratantnu kremu, posebno ako imate suvu kožu.

Izbegavajte sunčanje jer preplanula koža nije više u modi. Sunčanje će izazvati prerano starenje kože, pa od vaše lepote neće ostati mnogo toga. Takođe, vreme je da redovno pratite promene na koži, posebno ako ste skloni mladežima.

(Pančevac / N. S.)

Spreči, ne leči: Svetski dan mentalnog zdravlja – 10. oktobar

Spreči, ne leči: Svetski dan kontracepcije

Spreči, ne leči: Svetski dan srca – 29. septembar