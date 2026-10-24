Vodič za državne subvencije za kupovinu stana

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju pripremilo je vodič za ostvarivanje prava na državne subvencije za kupovinu stana, kuće ili izgradnju porodičnog doma po osnovu rođenja deteta. Ovaj dokument na jednom mestu donosi sve najvažnije informacije o uslovima, iznosima podrške, potrebnoj dokumentaciji i postupku podnošenja zahteva.

Država za ovu namenu obezbeđuje do 20.000 evra bespovratnih sredstava, odnosno do 20 odsto vrednosti nekretnine. Za izgradnju kuće u devastiranim područjima podrška može iznositi i do 50 odsto vrednosti radova, uz isti maksimalni iznos.

Ko ima pravo na podršku?

Pravo na subvenciju može da ostvari majka koja ispunjava sledeće uslove:

Prvi put stiče u svojinu stan ili porodičnu kuću.

Ima dete mlađe od godinu dana.

Nema stambeni objekat u svom vlasništvu ili suvlasništvu.

Ukupni prihodi supružnika ili vanbračnih partnera ne prelaze dve prosečne neto zarade na republičkom nivou.

„Suprug ili partner može imati nekretninu kao svoju posebnu imovinu, ukoliko majka nije njen vlasnik ili suvlasnik. U slučaju smrti majke, pravo pod propisanim uslovima može ostvariti otac deteta.“

Kao primer navodi se kupovina stana vrednog 100.000 evra, gde državna subvencija iznosi maksimalnih 20.000 evra, dok preostali iznos porodica obezbeđuje sama ili putem stambenog kredita. Posebno povoljnu opciju predstavlja državni program subvencionisanih stambenih kredita za mlade.

Važne napomene i procedura

Iz resornog ministarstva upućuju važnu poruku svim budućim podnosiocima zahteva:

„Subvencija nije refundacija sredstava za već kupljenu nekretninu, niti se isplaćuje unapred. Zato je važno da porodice blagovremeno pronađu nekretninu, dogovore cenu i rokove plaćanja sa prodavcem i pripreme predugovor o kupoprodaji.“

Za izgradnju kuće neophodna je odgovarajuća tehnička dokumentacija, uključujući predmer i predračun radova.

Zahtev sa propisanom dokumentacijom podnosi se nadležnom organu lokalne samouprave, koji predmet prosleđuje Komisiji za dodelu subvencija. Deo podataka iz službenih evidencija organi pribavljaju po službenoj dužnosti.

Kompletan zahtev mora se podneti pre nego što dete navrši godinu dana, zbog čega nadležni apeluju na roditelje da blagovremeno započnu pripremu dokumentacije.

(NSuživo)