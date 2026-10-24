Danas ističe rok za prijave „Svoj na svome“

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podseća građane da danas, 24. oktobra, ističe naknadni rok za prijavu nelegalnih objekata u okviru zakona „Svoj na svome“. Prijave se mogu podneti elektronski preko istoimene aplikacije, kao i na šalterima pošta i opština u Srbiji.

Elektronske prijave otvorene su do ponoći, dok pošte rade po redovnom subotnjem vremenu, a lokalnim samoupravama je preporučeno da otvore posebna mesta i same odrede radno vreme za ovaj dan.

Uslovi za naknadnu prijavu i dokazi

Ministarka u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević naglasila je da se ovaj rok odnosi isključivo na građane koji su imali opravdane razloge za kašnjenje:

„Naknadni rok se odnosi na građane koji iz objektivnih razloga nisu mogli da podnesu prijavu u predviđenom roku, zbog čega je neophodno da uz prijavu dostave i dokaz o sprečenosti. To može biti bolest podnosioca, člana porodice ili neka administrativna prepreka. Veoma je važno dostaviti dokaz, jer će svaka naknadno podneta prijava biti pojedinačno procenjena od strane Agencije za prostorno planiranje.“

Dosadašnji rezultati i troškovi upisa

Prema podacima koje obrađuje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, do sada je predato oko 2,7 miliona prijava. Od tog broja, 2.527.000 stiglo je u redovnom roku, dok je kroz naknadni period pristiglo nešto manje od 200.000 zahteva. Do sada je izdato 1,2 miliona potvrda o upisu.

Troškovi postupka: Iznose od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od površine objekta i lokacije.

Oslobađanje od plaćanja: Naknadu ne plaćaju primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Evidentirani objekti biće upisani u katastar nepokretnosti, što omogućava kupoprodaju, nasleđivanje i legalni priključak na komunalnu mrežu. Zakon predviđa nultu toleranciju za novu bespravnu gradnju, te će svi objekti građeni bez dozvole nakon stupanja propisa na snagu postati vlasništvo države.

(Pančevac)