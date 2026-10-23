Revanš u Pančevu: RK Dinamo u subotu dočekuje Trimo – Trebnje

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23.10.2026
Rukometaše Dinama očekuje novi izazov i prilika da pred domaćom publikom pokažu svoje pravo lice. Nakon poraza u prvom susretu, Pančevci će u revanšu protiv slovenačke ekipe Trimo-Trebnje pokušati da pruže što bolju partiju i učine utakmicu neizvesnom do samog kraja, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.
„Uz borbenost, zajedništvo i podršku sa tribina, Dinamo će tražiti priliku da popravi utisak i pokaže da može ravnopravno da se nosi sa protivnikom. Revanš susret između RK „Dinamo“ i RK „Trimo-Trebnje“ igra se u subotu, 24. oktobra, sa početkom u 18 časova. Ulaz je besplatan, pozivamo navijače da ispune tribine i pruže podršku svojim rukometašima“, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.
(ePančevo)
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