Sportska dešavanja

Revanš u Pančevu: RK Dinamo u subotu dočekuje Trimo – Trebnje

13:30

23.10.2026

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Foto: Pančevac
Foto: Pančevac

Rukometaše Dinama očekuje novi izazov i prilika da pred domaćom publikom pokažu svoje pravo lice. Nakon poraza u prvom susretu, Pančevci će u revanšu protiv slovenačke ekipe Trimo-Trebnje pokušati da pruže što bolju partiju i učine utakmicu neizvesnom do samog kraja, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.

„Uz borbenost, zajedništvo i podršku sa tribina, Dinamo će tražiti priliku da popravi utisak i pokaže da može ravnopravno da se nosi sa protivnikom. Revanš susret između RK „Dinamo“ i RK „Trimo-Trebnje“ igra se u subotu, 24. oktobra, sa početkom u 18 časova. Ulaz je besplatan, pozivamo navijače da ispune tribine i pruže podršku svojim rukometašima“, saopštilo je JKP Mladost Pančevo.

(ePančevo)

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DInamo JKP Mladost Pančevo Rukomet Trimo - Trebnje utakmica

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