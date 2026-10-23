NIS odabrao 36 projekta za realizaciju u 13 gradova na konkursu „Zajednici zajedno“

Naftna industrija Srbije (NIS) je u okviru konkursa „Zajednici zajedno“ za 2026. za podršku projektima od značaja za lokalne zajednice podržala 36 projekata u 13 gradova i opština, za čiju je realizaciju izdvojeno 144,5 miliona dinara, saopštila je danas kompanija.

Kako se navodi, odabrane inicijative usmerene su na razvoj lokalnih zajednica i stvaranje boljih uslova života za različite generacije, odnosno sredstva su usmerena na projekte iz oblasti nauke i obrazovanja, javnog zdravlja, socijalne zaštite, kulture, sporta i zaštite životne sredine.

Kompanija NIS podseća da osamnaestu godinu zaredom, nastavlja da podržava projekte od značaja za kvalitet života građana i razvoj lokalnih zajednica širom Srbije kroz program društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“.

Ovogodišnji ciklus programa obuhvata dve tematske oblasti -„Inovativni iskorak“ koji je usmeren na podršku savremenim, inovativnim i održivim rešenjima, dok oblast „Kontinuitet i fleksibilnost“ podrazumeva unapređenje postojećih kapaciteta, infrastrukture i uslova za korisnike različitih ustanova i institucija.

U saopštenju se dodaje da se program i ove godine realizuje u partnerstvu sa 13 gradova i opština i to sa Beogradom, Novim Sadom, Nišom, Čačkom, Kikindom, Pančevom, Zrenjaninom, Požarevcem, Kanjižom, Srbobranom, Novim Bečejem, Žitištem i Velikim Gradištem.

Saradnja sa lokalnim samoupravama, kako se naglašava omogućava da se podrška usmeri na potrebe konkretnih sredina i da projekti odgovore na izazove sa kojima se njihovi stanovnici svakodnevno susreću.

„Kao društveno odgovorna kompanija, NIS od 2009. kroz program ‘Zajednici zajedno’ kontinuirano ulaže u osnaživanje lokalnih zajednica. Sa ulaganjem od preko dve milijarde dinara, uspešno je realizovano 1.200 projekata koji su unapredili život zajednice. Od ove podrške kompanija NIS ne odustaje ni ove godine, uprkos kompleksnim uslovima u kojima posluje, želeći da i na taj način istakne značaj partnerstava koje neguje sa zajednicama u našoj zemlji“, navodi se u saopštenju.

Spisak projekata odabranih za podršku u okviru konkursa za 2026. godinu, dostupan je na internet stranici kompanije NIS.

(Pančevac)