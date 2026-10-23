PIO fond upozorava penzionere: Novi pokušaji prevare

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) upozorio je danas korisnike penzija na nove pokušaje prevare, o kojima su Fondu stigle prijave sa područja Pirota.

Prema prijavama penzionera, nepoznate osobe dolazile su na njihove kućne adrese, govoreći im da su dobili poklon i da je potrebno da potpišu dokument kojim potvrđuju njegovo preuzimanje. Međutim, kako su naknadno saznali, zapravo su potpisivali izjave o kupovini određenih proizvoda, za koje im se novac potom odbija od mesečne penzije.

Fond PIO naglašava da ne učestvuje niti posreduje u bilo kakvoj prodaji ili obezbeđivanju poklona, kao i da ne ovlašćuje nepoznate osobe da u njegovo ime prodaju proizvode ili zaključuju ugovore sa korisnicima penzija.

– Apelujemo na sve građane, a posebno na penzionere, da budu oprezni prilikom poseta nepoznatih lica koja nude poklone, proizvode ili usluge i zahtevaju potpisivanje bilo kakve dokumentacije. Pre potpisivanja neophodno je pažljivo pročitati sadržaj dokumenta i ne potpisivati ništa ukoliko postoji sumnja u njegovu namenu ili uslove – upozoravaju iz Fonda PIO.

Iz Fonda ističu i da građani, ukoliko se susretnu sa sličnim pokušajima obmane, pritiscima ili pretnjama, treba da slučaj prijave nadležnim organima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Takođe, korisnicima penzija savetuju da se za sva važna pitanja koja se tiču ostvarivanja njihovih prava, kao i za proveru informacija o radu Fonda, obraćaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije.

– Zaštita prava i sigurnosti penzionera zahteva oprez, pravovremenu informisanost i prijavljivanje svakog sumnjivog postupanja nadležnim institucijama – poručuju iz Fonda PIO.

(24sedam.rs)