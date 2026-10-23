REM: Dve televizije krše predizbornu tišinu

U programima na televizijama N1 i Nova S danas su uočeni programski sadržaji u suprotnosti sa obavezama tokom predizborne tišine, saopštilo je Regulatorno telo za elektronske medije (REM).

U programima na televizijama N1 i Nova S danas su uočeni programski sadržaji u suprotnosti sa obavezama tokom predizborne tišine, saopštilo je Regulatorno telo za elektronske medije (REM).

Stručna služba Regulatornog tela za elektronske medije obavestila je urednike navedenih televizija o uočenim sadržajima, ukazujući na obavezu postupanja u skladu sa propisima kojima se uređuje ponašanje pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje, uključujući i poštovanje predizborne tišine.

„Regulatorno telo za elektronske medije obaveštava da su dana 23. oktobra 2026. godine, u periodu od 07:53 do 07:55 časova i od 08:02 do 08:18 časova (emisija „Probudi se“ – Nova S), kao i u periodu od 08:03 do 08:04 časova (emisija „Novi dan“ – N1) i od 08:21 do 08:22 časova (emisija „Vesti“ – N1) u programima televizija N1 i Nova S uočeni sadržaji koji su u suprotnosti sa obavezama u pogledu poštovanja predizborne tišine, i to da se predizborni program ne sme prikazivati 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta“, navodi se u saopštenju.

REM će, kako se ističe, nastaviti da prati programe pružalaca medijskih usluga tokom predizborne tišine i da preduzima zakonom predviđene mere.

(Pančeac/Tanjug)