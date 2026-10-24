Glasanje sutra od 7 do 20 sati uz identifikacioni dokument-ličnu kartu ili pasoš

Građani Srbije će se sutra izjašnjavati na vanrednim parlamentarnim izborima, a svoje građansko pravo moći će da iskoriste od 7 do 20 časova na biračkom mestu na kojem su upisani u birački spisak uz identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš.

Kako se navodi na sajtu Republičke izborne komisije, ukoliko se građani zateknu na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta ili neposredno ispred, omogućiće im se da glasaju.

Da bi glasali, građani moraju dokazati svoj identitet važećom ličnom kartom ili pasošem, a prilikom utvrđivanja identiteta na biračkom mestu, poželjno je, ali nije obavezno, da ponesu i poziv za glasanje koji bi trebalo da im je dostavljen pre izbora.

U slučaju da poziv za glasanje nije dostavljen, odnosno nije poznat broj i adresa biračkog mesta na kojem mogu da glasaju, građani upitom na veb-prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave mogu proveriti na kom biračkom mestu glasaju.

Birač koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić, ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega popuniti glasački listić onako kako mu birač odredi.

Kada građani dođu na svoje biračko mesto, članovi biračkog odbora proveriće im kažiprst desne ruke UV lampom, da bi utvrdili da li su već glasali, zatim će utvrdiće identitet proverom podataka iz lične karte ili pasoša.

Takođe, članovi biračkog odbora će pronaći birača u izvodu iz biračkog spiska i zaokružiće redni broj ispred njegovog imena, a tražiće od birača da se potpiše u izvod iz biračkog spiska, obeležiće mu kažiprst desne ruke sprejom, predaće mu glasački listić i edukovaće ga o načinu glasanja i uputiti ka mestu predviđenom za glasanje.

Kada birač pristupi mestu predviđenom za glasanje, potrebno je da se upozna sa sadržajem glasačkog listića koji mu je uručen.

Glasački listić sadrži spisak svih izbornih lista koje učestvuju na izborima, a glasa se tako što se zaokružuje redni broj ispred naziva jedne izborne liste za koju birač želi da glasa.

Glasa se lično iza paravana koji obezbeđuje tajnost glasanja.

Kada se zaokruži redni broj ispred naziva jedne izborne liste, glasački listić se presavija i ubacuje u glasačku kutiju.

RIK napominje i da ukoliko prilikom obeležavanja glasačkog listića birač pogreši, svaki glasački listić koji je popunjen tako da se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, računaće se kao važeći.

Na biračkom mestu ili neposredno ispred biračkog mesta zabranjeno je isticanje propagandnih materijala i simbola političkih stranaka i podnosioca proglašene izborne liste.

Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mestu svih osoba koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora, kao i neovlašćeno snimanje i fotografisanje dešavanja na biračkom mestu.

Nije dozvoljena upotreba mobilnog telefona i drugih sredstava za vezu, neovlašćeno davanje obaveštenja o dešavanjima na biračkom mestu, a naročito o tome koja lica su izašla, odnosno nisu izašla na izbore.

Zabranjeno je da se, van službene evidencije u izvodima iz biračkog spiska, prave spiskovi birača koji su izašli na glasanje ili nisu izašli na glasanje.

Predstavnici medija mogu doći na biračko mesto da bi pripremili izveštaj o toku glasanja, uz prethodnu najavu lokalnoj izbornoj komisiji ili koordinatoru RIK i mimo toga se ne smeju zadržavati na biračkom mestu, dok pripadnici policije i komunalne milicije na dužnosti mogu ući na biračko mesto samo na poziv predsednika biračkog odbora, ako su na biračkom mestu narušeni red i mir.

Biračko mesto zvanično se otvara tako što članovi biračkog odbora ubace kontrolni listić u glasačku kutiju.

Članovi biračkog odbora moraju da budu na biračkom mestu jedan čas pre otvaranja biračkog mesta i dok traje glasanje, kao i dok je utvrđivanje rezultata glasanja.

Biračkom odboru se najkasnije 24 časa pre dana glasanja dostavlja potreban broj glasačkih listića, kontrolni list, glasačka kutija, zbirna izborna lista, obrazac zapisnika o radu biračkog odbora, obrazac zapisnika o posmatračima rada biračkog odbora, sprej za obeležavanje prsta birača, UV-lampa i drugi materijal potreban za sprovođenje glasanja na biračkom mestu.

Birački odbor ne sme dopisivati birače u izvod iz biračkog spiska, čak ni onda kada smatra da je neko lice izostavljeno očiglednom omaškom organa nadležnog za sačinjavanje izvoda iz biračkog spiska.

Ako je otvaranje biračkog mesta odloženo ili ako je glasanje prekinuto duže od jednog časa, glasanje se produžava za onoliko vremena za koliko je otvaranje biračkog mesta bilo odloženo, odnosno za onoliko vremena za koliko je prekid glasanja trajao.

Birački odbor u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mesto utvrđuje da je glasačka kutija ispravna i prazna i to upisuje u kontrolni list.

Kontrolni list potpisuju birač koji prvi dođe na biračko mesto i najmanje jedan član biračkog odbora.

Birački odbor u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mesto ubacuje popunjen i potpisan kontrolni list u glasačku kutiju, koju nakon toga pečati.

Birač popunjava glasački listić iza paravana koji je postavljen tako da obezbedi potpunu tajnost glasanja.

Pravo glasa na izborima u Srbiji ima 6.451.292 birača, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta.

Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogu da glasaju na jednom od 93 biračka mesta u 37 država, a za glasanje je prijavljeno 102.147 birača.

Republička izborna komisija (RIK) donela je odluku da će na svim biračkim mestima u inostranstvu glasanje biti sprovedeno tako da ono traje 13 časova i da se završi najkasnije u 20.00 časova po vremenu u Republici Srbiji.

Na dan glasanja biće otvoreno 29 biračkih mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, dok je za birače sa teritorije AP Kosovo i Metohija određeno 60 biračkih mesta u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu.

Birači koji na dan glasanja budu na odsluženju vojnog roka, vojnoj vežbi, školovanju, jedinicama ili ustanovama vojske, mogu da glasaju na ukupno 28 biračkih mesta.

Na vanrednim parlamentarnim izborima učestvuje 18 lista, a devet ima položaj liste nacionalne manjine.

Vanredne parlamentarne izbore raspisao je 9.septembra tadašnji predsednik Republike Aleksandar Vučić koji je potpisao Ukaz o raspuštanju Narodne skupštine na osnovu obrazloženog predloga Vlade Srbije od 7. septembra.

Ovo će biti 15. parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji 1990. godine, a deseti vanredni.

Poslednji parlamentarni izbori u Srbiji održani su 17. decembra 2023. godine.

(Pančevac/Tanjug)