Alibunar dobio još jednu natkrivenu česmu

U Alibunaru je uspešno realizovana još jedna lokalna infrastrukturna aktivnost u okviru koje je natkrivena česma u Ulici Žarka Zrenjanina. Predstavnici Mesne zajednice Alibunar naglašavaju da nastavljaju sa planskim radovima na uređenju naselja, vođeni direktnim potrebama i predlozima svojih sugrađana.

Radovi u ovoj ulici deo su šire akcije uređenja javnih površina i komunalnih objekata na teritoriji opštine. Nadležni ističu da se ovakvim, naizgled malim projektima, direktno doprinosi kvalitetu i estetici svakodnevnog života svih meštana.

Nova zaštitna konstrukcija na česmi pružaće zaštitu od vremenskih nepogoda i omogućiti građanima lakše korišćenje ovog javnog prostora. Iz mesne zajednice najavljuju da se radovi na uređenju Alibunara nastavljaju istim intenzitetom i u narednom periodu.

„Danas je u Ulici Žarka Zrenjanina natkrivena još jedna česma jer verujemo da se ljubav prema našem mestu najbolje pokazuje delima. Ne posustajemo. Ne odustajemo. Nastavljamo da slušamo naše sugrađane, čujemo njihove potrebe i zajednički rešavamo stvari koje naš svakodnevni život čine lepšim. Nastavljamo da radimo, korak po korak, ulicu po ulicu, za naš Alibunar. Od srca iskreno, sa voljom i željom da bude još lepši za sve nas”, poručuju iz Mesne zajednice Alibunar.

(Pančevac/S.L)