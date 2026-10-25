Remi na gostovanju: OFK Vršac ostao bez pobede u finišu utakmice

Fudbaleri OFK Vršca odigrali su nerešeno 1:1 na gostovanju Loznici, u utakmici koju je obeležila oštra atmosfera i izjednačujući pogodak domaćina u samoj završnici.

Gosti su poveli golom talentovanog Novaka Gojkova u 43. minutu, ali je Aleksa Vidić u 90. minutu doneo Loznici bod. Vršac je tako propustio priliku da osvoji sva tri boda, uprkos tome što je, prema oceni gostujućeg kluba, bio znatno bolji rival.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu OFK Vršca, gostujući sastav imao je utakmicu pod kontrolom i bio nadomak zaslužene pobede, ali je pogodak primljen u poslednjem minutu ostavio veliki žal za izgubljenim bodovima.

Talentovani Gojkov doneo prednost Vršcu

Utakmica u Loznici protekla je u oštroj atmosferi, a gosti su uspeli da steknu prednost pred sam završetak prvog poluvremena, prenosi RTV Pančevo.

U 43. minutu Novak Gojkov postigao je pogodak za OFK Vršac i doveo svoj tim u vođstvo od 1:0. Talentovani fudbaler bio je jedini strelac za gostujući sastav, koji je zahvaljujući njegovom pogotku na odmor otišao sa minimalnom prednošću.

Prema oceni iz redova Vršca, gosti su tokom susreta prikazali bolju igru i imali razloga da očekuju osvajanje sva tri boda.

Loznica do izjednačenja u poslednjem minutu

Prednost Vršca ostala je na snazi gotovo do samog kraja utakmice, ali je domaći sastav uspeo da izbegne poraz u poslednjim trenucima regularnog dela.

Aleksa Vidić je u 90. minutu zatresao mrežu gostiju i postavio konačan rezultat 1:1, čime je Loznici doneo bod, a Vršac ostavio bez pobede.

Takav rasplet predstavljao je veliko razočaranje za gostujući sastav, koji je do završnice imao rezultatsku prednost i bio veoma blizu trijumfa.

Susret je, prema informacijama iz Vršca, obeležila i veoma oštra atmosfera tokom čitavog njegovog trajanja.

Vršac četvrti sa 26 bodova, Loznica osma

Nakon ovog susreta OFK Vršac zauzima četvrto mesto na tabeli sa 26 osvojenih bodova, dok se Loznica nalazi na osmoj poziciji sa 20 bodova.

Razlika između dve ekipe iznosi šest bodova, a remi je omogućio obema da uvećaju svoj bodovni saldo za jedan.

Za Vršac, međutim, ostaje žal zbog činjenice da je pobeda izmakla u samoj završnici, nakon što je ekipa gotovo čitavu utakmicu imala rezultatsku prednost.

Loznica je, sa druge strane, uspela da izbegne poraz pogotkom u 90. minutu, čime je osvojila bod protiv četvrtoplasiranog sastava prvenstva.

(RTV Pančevo)