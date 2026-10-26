Ubedljiva pobeda Omladinca 1927 nad fudbalerima Starog Tamiša

Fudbaleri Omladinca 1927 ostvarili su još jednu ubedljivu pobedu, savladavši pančevački Stari Tamiš rezultatom 6:1. Ipak, uprkos sjajnoj golgeterskoj formi i činjenici da su najefikasnija ekipa lige, Opovčani polusezonu završavaju na drugoj poziciji, iza Jedinstva.

OMLADINAC 1927 (Opovo) – STARI TAMIŠ (Pančevo) 6:1 (2:1)

Prilično opušteno domaćin je otvorio utakmicu, što su gosti iskoristili i u 15. minutu stigli do vođstva. Omladinac je izjednačio u 34. minutu pogotkom Karanovića, a isti igrač je u 45. minutu bio precizan sa bele tačke za preokret i vođstvo od 2:1 na poluvremenu.

U nastavku susreta na terenu je postojao samo jedan tim. Opovčani su potpuno preuzeli inicijativu i sa još četiri pogotka potvrdili ubedljiv trijumf. Ristić je u 54. minutu povisio na 3:1, a kapiten Abi je u 62. minutu pravim evrogolom povećao prednost domaćina. Peti pogodak postigao je Tomić, nakon centaršuta Todorovića, dok je konačnih 6:1 postavio Kostić, krunisavši tako svoju odličnu partiju.

Omladinac 1927: Šiđanin, Tasković, Tomić, Todorović, Jovanović, Egić, Ristić, Kostić, Ivanov, Abi, Karanović.

Rezultati 7. kola: Vojvodina – Borac 3:2; Kolonija – Jedinstvo 2:4; Omladinac 1927 – Stari Tamiš 6:1.

Tabela: 1. Jedinstvo (18); 2. Omladinac 1927 (16); 3. Vojvodina (10); 4. Stari Tamiš (7); 5. Kolonija (6); 6. Borac (4).

(Glas Opova)