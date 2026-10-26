Priprema gradnje druge reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“

Posle 40 godina Srbija priprema gradnju i druge reverzibilne hidrolektrane „Bistrice“ sa godišnjom proizvodnjom 1.600 gigavat-časova električne energije. To je strateška investicija za zemlju jer može da obezbedi rezervu struje u EPS-ovom sistemu, za vanredne i krizne situacije.

Projekat izgradnje reverzibilne hidroeletrane „Bistrica“ je u završnoj fazi. U toku su istražni radovi na području buduće hidroelektrane. Vlada je donela rešenja o javnom interesu za eksproprijaciju zemljišta i izgradnju objekata za taj projekat.

„Do sada smo odradili veliki deo dokumentacije, dobili veliki deo saglasnosti i dozvola, lokacijske uslove i vrlo brzo početkom iduće godine očekujemo da dobijemo i građevinsku dozvolu i nakon toga da počnemo sa pripremnim radovima“, rekao je Predrag Mlađenović, pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju u EPS-u, prenosi RTS.

Pripremni radovi podrazumevaju, izmeštanje magistralnog puta na potezu Bistrica-Priboj, podrazumevaju izmeštanje srednjenaposkog dalekovoda 35 i 10 KW, izmeštanje vodovoda za snabdevanje grada Priboja i izradu pristupnih puteva.

Ovu važnu investiciju EPS realizuje sa japanskim partnerom. Plan je da se tokom prestojeće izložbe Ekspo sa „japanskom agencijom za međunarodnu saradnju“ potpiše i ugovor o zajmu. Srbija bi sa drugom reverzibilnom hidoeletranom obezbedila sigurnost snbdevanja jer su one sa svojom akumulacijom prirodna skladišta električne energije. A potvrda te dragocene rezerve u elektroenergtskom sistemu je reverzibilna hidrolektrana Bajina Bašta.

Ove godine kada su bile velike suše pokazalo se da imati ovakav jedan objekat u satavu EPS-a je dragoceno jer smo bili u mogućnosti da u svakom trenutku nadoknadimo proizvpdnju koja je nedostajala iz dugih proizvodnih kapaciteta, termoelektrana i protočnih hidoelektrana“, rekao je Boris Jovanović, rukovodilac odeljenja za revitalizaciju i modernizaciju RHE „Bajina Bašta“.

Reverzibilna hidroelektrana Bistrica imaće 4 agregata snage oko 660 megavata i prostiraće se između reka Uvac i Lim. Planirana je i izgradnja brane „Klak“ i zapremina te akumulacije iznosiće 108 miliona kubnih metara vode uz korićenje i postojeće akumulacije „Potpeć“. Korist će imati i lokalne zajednice na tom području.

„Sama izrada pristupnih puteva omogućiće stanovnicima ovog kraja, pre svega opštinama Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, lakšu, jednostavniju i bržu komunikaciju – osim energetskih potreba omogućiće ljudima i taj sociološki momenat da imaju bolju komunikaciju među ovim opštinama“, kaže Predrag Mlađenović.

Uslov da elektroenergetski sistem Srbije prihvati i više energije iz sunca i vetra je upravo izgradnja – reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“.

(RTS)