Pančevo: Sve više pacijenata sa respiratornim infekcijama

Pored hroničnih bolesnika, koji se zbog skoka krvnog pritiska najčešće javljaju Hitnoj pomoći tokom noći, sve je više i pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija.

Povišena temperatura, kašalj i kijanje česti su razlozi za zabrinutost, ali kada je temperatura razlog za odlazak lekaru, a kada organizmu treba dati vremena da se izbori sa infekcijom, objašnjava dr Marijana Juga iz Službe hitne pomoći.

Pored hroničnih bolesnika koji su redovni pacijenti, koji se zbog pogoršanja tegoba pre svega skokova krvnog pritiska, javljaju u toku noći u Službu Hitne pomoći redovni pacijenti su i oni koji imaju respiratorne infekcije.

I dalje najveći broju hroničara ali ima i onih koji dolaze zbog povišene temperature praćene kašljem, kijanjem.

Za temperaturu kažu da je simptom koji upozorava da se u organizmu nešto dešava i da se organizam bori i ne treba je snižavati kada vrednosti nisu visoke.

– Ono što bih ja naglasila da temperatura kao simptom nije životno ugrožavajuće stanje. Sama temperatura ne govori o tome kolika je infekcija. Oni koji treba da se jave su svakako deca, starije osobe koje imaju neke pridružene bolesti jer su podložniji infekcijama, kada se pridruži uz virusnu i bakterijska infekcija. Što se tiče radnog stanovništva, oni mogu da sačejaku tri dana .Čak ni temepratura do 39 ne znači da je infekcija ozbiljna. Može da se reši brufenom, paracetamolom, ali ako temperatura traje duže od tri dana onda bi trebalo da se jave izabranom lekaru da se uradi laboratorija i propiše terapija.

Često se osećamo lošije kada toplometar pokazuje 37, nego kada živa prelazi 39 podeok, zašto je to tako objasnila je doktorka Juga.

Mi obično kažemo da se sa 38,5 ne savetuje ništa za obaranje temperature. Kad je viša, daje se lek za snižavanje temperature, jer se tu obično jave dodatni simptomi bolovi u mišićima, malaksalost. Sami virusi ne mogu da opstanu na visokoj temperaturi i naš organizam povisi tu temperaturu kako bi se lakše izborio.

Pored svih medikamenata za snižavanje temperature važno je svaki virus odležati kako bi organizmu dali mogućnost da se oporavi i savlada virusnu infekciju.

(RTV Pančevo)