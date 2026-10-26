Sportska dešavanja

FK Železničar u sredu gostuje ekipi Radničkog u Kragujevcu

17:30

26.10.2026

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Foto: FK Železničar Pančevo
FK Železničar Pančevo

Fudbaleri Železničara iz Pančeva u sredu, 28. oktobra, gostuju ekipi Radničkog 1923 iz Kragujevca. Utakmica će biti odigrana na stadionu „Čika Dača“, sa početkom u 14 časova.

Pančevački superligaš očekuje novo gostovanje i važan izazov protiv kragujevačkog tima. Izabranici trenera Radomira Kokovića nastojaće da pruže kvalitetnu partiju i ostvare povoljan rezultat na terenu protivnika.

Pred fudbalerima Železničara je zahtevna utakmica, u kojoj će disciplina, koncentracija i dobra organizacija igre biti od velikog značaja. Pančevci će pokušati da nametnu svoj ritam, iskoriste prilike pred protivničkim golom i dođu do novih bodova.

Susret Radničkog 1923 i Železničara zakazan je za sredu, 28. oktobar, od 14 časova, na stadionu „Čika Dača“ u Kragujevcu.

(RTV Pančevo)

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Fudbal Gostovanje Kragujevac utakmica Železničar

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